Il Weekend a Città della Scienza è dedicato al mangiar sano

Gli appuntamenti del 2 e 3 maggio al museo napoletano

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito del programma comunitario Frutta e verdura nelle scuole, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Città della Scienza dedica il weekend del 2 e 3 maggio al mangiar sano.

Attraverso laboratori interattivi ed esperienze coinvolgenti, piccoli e grandi visitatori potranno scoprire quanto sia importante il consumo di frutta e verdura per adottare abitudini alimentari sane, prevenire gli sprechi e promuovere stili di vita sostenibili.

Con l’Interactive lab ‘Ritratti… da gustare! Alla scoperta di Arcimboldo tra arte e natura’, bambine e bambini potranno esplorare il mondo dell’artista che trasformava frutta e verdura in straordinari ritratti, dando vita a creazioni originali che uniscono arte, fantasia e natura.

Con l’Interactive lab ‘Frutta e verdura… a mattoncini!’, i partecipanti saranno guidati alla scoperta della stagionalità e della provenienza degli alimenti, imparando in modo divertente a riconoscere quando frutta e verdura maturano e quanto sia importante scegliere prodotti di stagione e a km zero.

Per tutta la famiglia, inoltre, una coinvolgente caccia al tesoro all’interno di Corporea porterà i visitatori alla scoperta dei “super-poteri” di frutta e verdura.

A rendere l’esperienza ancora più entusiasmante sarà la presenza di Aphel, il robot-guida dello Science Centre, che accompagnerà il pubblico con indizi, sfide e curiosità lungo il percorso.

Come sempre, l’offerta del weekend sarà arricchita dagli spettacoli al Planetario, dalle visite al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra temporanea su sensi e percezioni e alla Mostra sugli Insetti.

Per info: www.cittadellascienza.it