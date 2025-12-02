‘Il volo di Icaro’ al Museo Marca

Il Museo delle Arti di Catanzaro esporrà 5 dicembre opere di vari artisti
Venerdì 5 dicembre 2025, ore 21:00, presso il Museo Marca di Catanzaro si terrà il vernissage della mostra ‘Il volo di Icaro’.
Artisti in mostra:
Patrizio Arabito – Andracchio Vincenzo – Piera Bachiocco Feliziani – Luigia Boccalone – Letizia Cucciarelli – Patrizia Crupi – Claudio Cuomo – Paola D’ Antuono – Ornella De Rosa – Umberto Falbo – Graziella Ferlito – Maurizio Fulginiti – Pino Monteleone – Federica Marin – Paola Moglia – Massimo Monforte – Anna Nuzzo – Gisella Occhiuzzi – Francesca Patitucci – Luigi Perenz – Carla Patella – Pantalloni Simonetta – Paola Salomè – Irene Sitibondo – Stefano – Scalabrino – Cristiano Sandonà (Sandos).
Critici: Prof. Giuseppe Giglio, Storico e Critico d’ Arte, Prof. Jean François Bachis-Pugliese Archivista, Semiologo e Critico d’Arte, Prof.ssa Mery Rose Florio, linguista e Critico d’Arte
Terry Surace coreografa
Giovanna Mangialardi fotoreporter
Giuseppe Zavaglia attore
Chiaffredo Manno Presidente dell’Associazione Culturasila
Pasquale Talarico Presidente APS Calabria Letteraria
Sandro Benincasa Uno Presidente Associazione Solaria
Scrittori: Daniela Rabia
Michele De Luca
Siria Scarfò
Laboratorio didattico a cura di: Francesco Scarpino
Ospiti:
Gianni Savarese premio Nobel Dell’Arte 2008
Umberto Falvo Nobel dell’Arte 2012
Paola Rubino attrice in ‘La Grande Bellezza’ di Sorrentino
Ludovica Gualtieri fashion designer
Salvatore Migale fashion designer
Antonio Affidato scultore
Paky Giordan regista
Ospiti d’onore Letizia Cucciarelli e Carla Patella
Direzione artistica Tania Romeo