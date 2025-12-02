‘Il volo di Icaro’ al Museo Marca

Il Museo delle Arti di Catanzaro esporrà 5 dicembre opere di vari artisti

Venerdì 5 dicembre 2025, ore 21:00, presso il Museo Marca di Catanzaro si terrà il vernissage della mostra ‘Il volo di Icaro’.

Artisti in mostra:

Patrizio Arabito – Andracchio Vincenzo – Piera Bachiocco Feliziani – Luigia Boccalone – Letizia Cucciarelli – Patrizia Crupi – Claudio Cuomo – Paola D’ Antuono – Ornella De Rosa – Umberto Falbo – Graziella Ferlito – Maurizio Fulginiti – Pino Monteleone – Federica Marin – Paola Moglia – Massimo Monforte – Anna Nuzzo – Gisella Occhiuzzi – Francesca Patitucci – Luigi Perenz – Carla Patella – Pantalloni Simonetta – Paola Salomè – Irene Sitibondo – Stefano – Scalabrino – Cristiano Sandonà (Sandos).

Critici: Prof. Giuseppe Giglio, Storico e Critico d’ Arte, Prof. Jean François Bachis-Pugliese Archivista, Semiologo e Critico d’Arte, Prof.ssa Mery Rose Florio, linguista e Critico d’Arte

Terry Surace coreografa

Giovanna Mangialardi fotoreporter

Giuseppe Zavaglia attore

Chiaffredo Manno Presidente dell’Associazione Culturasila

Pasquale Talarico Presidente APS Calabria Letteraria

Sandro Benincasa Uno Presidente Associazione Solaria

Scrittori: Daniela Rabia

Michele De Luca

Siria Scarfò

Laboratorio didattico a cura di: Francesco Scarpino

Ospiti:

Gianni Savarese premio Nobel Dell’Arte 2008

Umberto Falvo Nobel dell’Arte 2012

Paola Rubino attrice in ‘La Grande Bellezza’ di Sorrentino

Ludovica Gualtieri fashion designer

Salvatore Migale fashion designer

Antonio Affidato scultore

Paky Giordan regista

Ospiti d’onore Letizia Cucciarelli e Carla Patella

Direzione artistica Tania Romeo