Il violinista David Garrett ospite a Taobuk Festival – SeeSicily 2023

Ospite per due giornate della XIII edizione del festival letterario internazionale di Taormina (ME)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il violinista e compositore tedesco David Garrett, sabato 17 e domenica 18 giugno, sarà ospite di Taobuk Festival – SeeSicily, a Taormina (ME) manifestazione diretta e ideata da Antonella Ferrara, giunta alla XIII edizione, e realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo.

Garrett – che ha raggiunto il successo internazionale per la sua straordinaria capacità di sintetizzare generi lontani nel tempo e nello spazio, avvicinando alla musica classica un pubblico eterogeneo – si esibirà sabato 17 con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini nel corso di Taobuk Gala, l’ormai tradizionale serata evento organizzata dal festival e trasmessa su Rai Uno.

Come dichiara Antonella Ferrara, pPresidente e Direttore artistico del festival, per l’occasione l’artista riceverà il prestigioso Taobuk Award

per il suo eccezionale contributo alla musica, che esplora generi diversi con incredibile capacità di sincretismo, esaltando il genio dei grandi compositori del passato.

Insieme a Garrett saliranno sul palco gli altri vincitori dei Taobuk Award 2023, personalità di altissimo profilo della letteratura – la francese e Premio Nobel 2022 Annie Ernaux, la scrittrice iraniana Azar Nafisi e la statunitense Joyce Carol Oates – e per la Scienza, il saggista e divulgatore americano David Quammen.

Domenica 18 giugno, sempre nell’ambito di Taobuk Festiva l – SeeSicily, David Garrett aprirà in anteprima il suo David Garrett Trio ICONIC Tour, che lo vedrà protagonista di una serie di concerti dal 18 al 25 luglio in alcune fra le rassegne italiane più prestigiose.

Sulla scia del successo del tour del 2022, con 32 concerti in 11 Paesi, Garrett inaugura un nuovo capitolo: spaziando da Bach a Dvořák, da Gluck a Kreisler, da Mendelssohn a Schumann, propone con una nuova formazione in Trio, insieme a Franck van der Heijden, chitarra, e Rogier van Wegberg, basso, nuovi arrangiamenti in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni rock.

Dopo Taormina, prima tappa del tour italiano, organizzato da International Music and Arts, Resia Artists, sarà il 18 luglio al MusArt di Firenze, in Piazza Santissima Annunziata, il 19 a Roma ospite dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, il 21 a Genova ai Parchi di Nervi, Villa Grimaldi, il 22 all’Arena della Regina di Cattolica, il 24 all’Arena Sferisterio di Macerata e il 25 a Brescia in Piazza della Loggia.

I biglietti per l’anteprima a Taormina saranno in vendita dal 16 marzo su Ticketone.

L’edizione 2023 del festival letterario internazionale Taobuk Festival – SeeSicily sarà dedicata al tema ‘Le Libertà‘, ed è realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, e con il contributo di Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Parco Archeologico Naxos Taormina, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Fondazione Sicilia, Città di Taormina, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania, Teatro Massimo Bellini.

Biografia

David Garrett ha debuttato sul palcoscenico all’età di 10 anni. A 13, è diventato l’artista più giovane di sempre a firmare con la prestigiosa Deutsche Grammophon con la quale lo scorso novembre ha pubblicato l’album che ha dato il nome a questo tour. A soli 15 ha registrato tutti i 24 Capricci di Paganini, senza dubbio alcuni dei suoi brani più impegnativi mai scritti per violino.

Ha lavorato con Direttori d’orchestra leggendari, come Zubin Mehta, Claudio Abbado e Yeuhudi Menuhin, che l’ha definito

il più grande violinista della sua generazione.

Proprio a questo punto della sua carriera, decide di affinare le sue competenze, iscrivendosi e laureandosi alla prestigiosissima Julliard School di New York. Nel 2013 sperimenta anche il cinema, interpretando il ruolo di Paganini nel film Il violinista del diavolo.

Tutti i dettagli su www.taobuk.it.