‘Il viaggio dell’anima’, l’esordio letterario di Mariagrazia Buonaiuto

L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’AVIS

Miglior debutto non poteva esserci per Mariagrazia Buonaiuto che, mercoledì 8 febbraio, ha presentato la sua prima fatica letteraria al Bar Acquedotto a Sarno (SA).

La scelta di una location non “istituzionale”, quale poteva essere la biblioteca di Villa Lanzara, è dipesa da molti fattori.

La serata ha visto la partecipazione al tavolo dei relatori di Carmela Cuccurullo, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Episcopio – Sarno, Vincenzo Salerno, docente dell’Università di Salerno, autore della prefazione e ideatore della manifestazione Settembre libri, e della sezione AVIS di Sarno nella persona del Presidente Antonio Robustelli e del Vicepresidente e fondatore, nel lontano 1998, Donato Pellegrino.

Vogliamo nuovamente ribadire, come è stato più volte detto durante la presentazione, che tutto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’AVIS per un progetto di solidarietà per la città di Sarno.

L’autrice, quindi, ha abbinato solidarietà, cultura e buoni sentimenti, trasformando un luogo che di solito è frequentato da avventori occasionali in un’isola di buone speranze, con l’aiuto di un pubblico numeroso, che ha partecipato attivamente alla manifestazione, anche se coprotagonisti sono stati gli alunni di Mariagrazia che, seduti in prima fila, hanno assistiti compiti ed attenti, per poi dedicarle la canzone ‘Il mondo che vorrei’ di Laura Pausini.

Il libro ‘Il viaggio dell’anima’ non ha come velleità di consegnare ai posteri un testo che dia lezioni di vita non richieste, ma è un testo autobiografico, un racconto veritiero che non ha bisogno di mascherare la voce dell’autrice attraverso la costruzione della storia dettata dall’io narrante, né, tantomeno, di ricorrere a metafore o a stucchevoli esercizi di stile. È vita vera, vita vissuta in tutta la sua drammatica realtà.

Di questa esistenza, anche dei suoi tanti momenti neri, grigi e dalle tonalità chiare, Mariagrazia Buonaiuto ha saputo fare tesoro: con la forza delle sue letture, dei suoi affetti più cari, del suo “io pensante”.

Nel corso dei ricordi messi su carta si evidenziano in grassetto parole chiave – noi, vita, trasmutazione – che diventano degli “indicatori” emozionali a mo’ di sintesi delle vicende narrate.

Una, in particolare, torna più delle altre – amore – come un collante a chiudere l’ideale cerchio che, alla luce dell’alba, dall’inizio alla fine del libro, ancora oggi continua ad essere la stella polare nella vita dell’autrice:

Perché l’amore lascia sempre un segno e arriverà con una nuova e luminosa alba.

Abbiamo chiesto alla dottoressa Cuccurullo un suo giudizio sul testo, questo il suo parere:

Un libro in cui la fine e l’inizio coincidono nella misura in cui è proprio dalla fine che nasce un nuovo inizio, una vita nuova. Una storia personale, che assurge all’universalità della condizione umana, che trascende le categorie spazio e tempo, perché è la storia di tutti e ciascuno, di ieri di oggi e di domani. Un io narrante e pensante, che diventa la voce di un mal de vivere che ciascuno di noi ha conosciuto, vissuto e, magari, superato. Proprio come è capitato all’autrice, che si è lasciata prendere per mano da un girotondo di bambini, che per loro e attraverso di loro è venuta nuovamente al mondo, alla vita, all’amore. Un flusso di coscienza inarrestabile conduce il lettore fin dentro le pieghe più nascoste di un dolore intimo e lancinante, che avviluppa l’anima dell’autrice in un sacco amniotico tanto più rassicurante quanto più distante da tutto e da tutti. Saranno le voci dei bambini e i colori abbaglianti di un’alba nuova a lacerare il diaframma e a restituire la gioia di un nuovo viaggio.

A fine serata e nei giorni seguenti l’autrice ha ricevuto, sui social, attestati di stima e messaggi personali di chi ha letto il letto il libro, forse il miglior feedback per proseguire una nuova carriera.

Ad maiora.