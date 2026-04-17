‘Il vecchio e la sua ombra’ al Nostos Teatro

L’ultimo appuntamento della rassegna ‘Approdi 2026’ in scena il 19 aprile ad Aversa (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Il sipario del Nostos Teatro di Aversa (CE) si prepara a calare su una stagione intensa e ricca di suggestioni.

L’ultimo appuntamento della rassegna ‘Approdi 2026’, previsto per domenica 19 aprile alle ore 19:00, è affidato al Centro Teatrale Umbro con ‘Il vecchio e la sua ombra’, uno spettacolo di profonda umanità che vede protagonista Massimiliano Donato, autore anche della regia.

In una stanza d’ospedale asettica e sospesa nel tempo, un anziano signore combatte la sua battaglia più difficile. Non contro mulini a vento, ma contro l’oblio della demenza senile.

Eppure, nella sua mente, è lui stesso il vero Don Chisciotte della Mancia, il valoroso, il disfacitore di torti, il cavaliere dalla trista figura.

L’opera, con la drammaturgia firmata da Corinna Grandi, trasforma la patologia in un rifugio poetico. Il corpo fragile del vecchio è solo un involucro, l’anima è mossa da un unico, potente motore: l’amore per Dulcinea, trasfigurazione di una moglie scomparsa da tempo ma mai dimenticata.

Attraverso un alternarsi di sonno e veglia, lo spettatore viene trascinato in un’attesa logorante e magnetica.

Cosa aspetta il vecchio? La figlia? Il pranzo? La prossima avventura? O forse, semplicemente, la fine del viaggio?

Il lavoro si avvale di importanti collaborazioni artistiche, come quelle di Cesar Brie e Vladimir Olshansky, che infondono alla messinscena un rigore estetico e una capacità evocativa fuori dal comune.

La dimensione visiva è curata nei minimi dettagli: dalle scene di Lucia Peruch, Paolo Primon e Franco Riservato, ai costumi di Elettra del Mistro, fino alla presenza simbolica del pupazzo realizzato da Tiziano Fario.

‘Il vecchio e la sua ombra’ non è solo un omaggio al potere salvifico della fantasia, ma si configura come una sottile e feroce critica alla società contemporanea, spesso più folle e alienante del delirio di un uomo che sceglie di vivere come un cavaliere errante per non soccombere al dolore.

Tra ironia, malinconia e furente vitalità, lo spettacolo punta all’empatia totale, conducendo il pubblico verso un finale in cui la tragedia lascia spazio a una ‘felice storia’, ciò che resta di una vita che è valsa la pena di essere raccontata.

‘Il vecchio e la sua ombra’

Regia e interpretazione: Massimiliano Donato

Drammaturgia: Corinna Grandi.

Collaborazione artistica: César Brie, Vladimir Olshansky

Scene: Lucia Peruch, Paolo Primon, Franco Riservato

Pupazzo: Tiziano Fario

Costumi: Elettra del Mistro

Produzione Centro Teatrale Umbro

Informazioni e Prenotazioni

Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6

Aversa (CE)

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