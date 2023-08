Il Vastogirardi incontrerà il Giugliano Calcio 1928 a Rivisondoli (AQ)

L’allenamento è in programma per il 9 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ASD Polisportiva Vastogirardi comunica un altro allenamento congiunto di prestigio, sarà il Giugliano Calcio 1928.

Il club campano nella passata stagione è stata protagonista nel Campionato di Lega Pro, arrivando a fine campionato in dodicesima posizione e solo per differenza reti esclusa dai play off.

L’allenamento congiunto si terrà a Rivisondoli (AQ) mercoledì 9 agosto alle ore 17:00 presso lo Stadio Comunale, il club campano sta svolgendo il proprio ritiro in terra d’Abruzzo.

Ringraziamo il Club per l’ospitalità e per l’ottima sinergia intercorsa da ambedue le parti!