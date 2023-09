‘Il tuo nome brucia sulle mie labbra’ al Teatro Belli

In scena a Roma dal 26 settembre al 1° ottobre

Debutta al Teatro Belli di Roma, dal 26 settembre al 1° ottobre, ‘Il tuo nome brucia sulle mie labbra’, spettacolo tratto dal libro ‘Un corps en trop’ della scrittrice francese Marie-Victoire Rouillier e diretto da Alessandro Sena.

Ad una religiosa entrata in Quaresima una giovane donna indirizza quaranta lettere sconvolgenti, parole lanciate contro il freddo muro della clausura che esplorano, senza compromessi, sentimenti di desiderio, odio, amore e rimprovero per non aver scelto lei bensì Dio.

Quaranta suppliche nelle quali emerge in secondo piano il riflesso di una giovinezza vissuta in Spagna, paese dove la protagonista si rifugia per fuggire da un amore non corrisposto e abbracciare l’affetto di una giovane donna.

Lettere che rimarranno senza risposta fino a quando, il giorno di Pasqua, dal convento arriverà come risposta una lettera altrettanto sconvolgente.

Tratto dal libro ‘Un corps en trop’ della scrittrice francese Marie-Victoire Rouillier, caso letterario in Francia negli anni 80, per gli straordinari contenuti e la bellezza del testo, questo libro è stato tradotto in Inghilterra con il titolo ‘My original sin’ e rappresentato con grande successo a Parigi e al Festival di Avignone nel 1989.

Alessandro Sena che ne ha curato la traduzione italiana e che firma la regia dello spettacolo, porta in scena un’intensa storia raccontata con toccane originalità, avvalendosi di una mise en scene al contempo struggente e suggestiva che vede in scena otto attrici che interpretano un unico personaggio. Lo spettacolo è patrocinato dall’Istituto Francese a Roma.

Biglietto:

ridotto €15,00 – intero €20,00

infoline e prenotazioni: 06-5894875 – info@teatrobelli.com

Da martedì a venerdì ore 21:00 – sabato ore 19:00 – domenica ore 18:00

Teatro Belli

Piazza di Sant’Apollonia, 11

ROma