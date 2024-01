Il Trio Jean Paul a Napoli per la Scarlatti

L’ensemble tedesco impegnato nell’esecuzione dei ‘trii’ di Schumann e Brahms il 18 gennaio al Teatro Sannazaro

Inizia con il concerto del Trio Jean Paul, giovedì 18 gennaio, ore 20:30, al Teatro Sannazaro di Napoli, la seconda parte della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

L’ensemble tedesco, fondato nel 1991 e composto da Ulf Schneider, violino, Martin Löhr, violoncello, ed Eckart Heiligers, pianoforte, propone nell’attesa esibizione in programma a Napoli una nuova selezione tra i ‘trii’ di Brahms e Schumann.

Sottolinea Tommaso Rossi, Direttore artistico dell’Associazione Scarlatti:

Il programma della serata è il secondo momento del progetto triennale che abbiamo voluto dedicare all’esecuzione integrale dei ‘trii’ di Mendelssohn, Schumann e Brahms. Questo nuovo concerto propone ulteriori ascolti scelti da questa singolare produzione musicale che è vivida testimonianza della forte relazione, artistica ed umana, intercorsa tra questi eccelsi compositori del diciannovesimo secolo.

Nella riproposta di questi capolavori della produzione romantica del XIX secolo, è impegnato in scena il Trio Jean Paul, concordemente riconosciuto a livello internazionale tra le formazioni più importanti e titolate nell’esecuzione di questo repertorio.

Il prestigioso ensemble d’Oltralpe, che finanche nella scelta del suo nome ha palesato il suo preciso intento di celebrare questa particolare produzione musicale – Johann Paul Friedrich Richter è, infatti, lo scrittore autore del romanzo ‘Flegeljahre’ che ispirò l’opera ‘Papillons’ di Robert Schumann – dopo l’esecuzione, nella passata stagione, del ‘Trio n. 2 in fa maggiore op. 80’ di Schumann, del ‘Trio n. 2 in do minore op. 66’ di Mendelssohn e del ‘Trio n. 3 in do minore, op. 101’ di Johannes Brahms, propone quest’anno l’ascolto del ‘Trio in si maggiore op. 8’, nell’originale versione del 1854, di Johannes Brahms e del ‘Trio in re minore op. 63’ di Robert Schumann.

Così sul quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, in occasione del loro concerto alla Philarmonie di Berlino:

Le interpretazioni del Trio Jean Paul possiedono il segno di un’intelligenza che trasmette la gioia del suono e sono ricche di una curiosità passionale: drammaticamente sorprendenti ma sempre di una chiarezza delicata, pervase da un senso poetico del dialogo strumentale.

Biglietti: euro 25 platea, euro 18 galleria, ridotto under 30 euro 12.

Informazioni: www.associazionescarlatti.it