Il trasformista napoletano Luca Lombardo in Austria con Sara Montesanto

I due artisti saranno in scena dal 23 dicembre, a Bad Fischau, con una nuova versione dello show ‘Poubelle’

Prosegue il lungo viaggio artistico del mago trasformista, Luca Lombardo. In giro per l’Italia con il suo show ‘Poubelle‘ scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia, l’artista napoletano sta incantando il pubblico di tutte l’età.

Riscuotendo grandi consensi ovunque, in un mese ha toccato diverse città italiane da Palermo fino a Milano ed è stato applaudito da più di 4000 mila persone.

Il Sindaco, Mario La Malfa della città siciliana Pace del Mela, dove Luca ha aperto la stagione teatrale per un cartellone animato da tanti artisti famosi, ha detto

Si tratta dello spettacolo più bello che ho visto negli ultimi anni.

A colpire per il successo del tour di Luca è anche l’entusiasmo del pubblico meno giovane.

Ha dichiarato una spettatrice di nome Giada:

Sono stata una musicista professionista, ho 96 anni e mi sono divertita tantissimo. Confesso che non amo tanto gli spettacoli di magia ma quando ho visto questo show mi sono trovata dinanzi a qualcosa di incredibile, di originale e di unico mai visto prima.

Ed è con queste premesse che Luca Lombardo si conferma un artista versatile con un carisma naturale fatto di amore per il palco e per il pubblico. Già popolare all’estero dove si è esibito in 12 nazioni, sarà in scena in Austria dal 23 dicembre, a Bad Fischau, con una nuova versione dello show ‘Poubelle’.

Ottanta minuti di magia, musica e trasformismo, stavolta condividendo il palco con una giovane e brillante artista italiana, cantante e attrice, Sara Montesanto.

Ha detto Luca: