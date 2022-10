Il tour ‘I giovani incontrano le istituzioni’ fa tappa a Pavia

Il tour fa tappa il 21 ottobre all’ITIS ‘G. Cardano’

L’Istituto Tecnico Industriale Statale ‘G. Cardano’ di Pavia ospiterà domani venerdì 21 ottobre una nuova tappa dell’iniziativa ‘I giovani incontrano le istituzioni’, un viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale della Lombardia che sta interessando tutti i capoluoghi lombardi, incentrato sui giovani e sulle loro aspettative professionali e di vita.

Sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi:

L’obiettivo è aprire un canale di dialogo diretto con gli studenti. Vogliamo confrontarci con loro sul contributo e l’impegno che possono mettere a disposizione per la crescita e lo sviluppo della loro comunità. Energia e passione, queste sono le ‘armi’ che i giovani hanno per affrontare il mondo. Agli adulti, alle istituzioni e alla scuola spetta il compito di ascoltarli e aiutarli ad assumersi le loro responsabilità fino in fondo. Solo così il Paese e la nostra Regione potranno ripartire e i ragazzi potranno costruire il loro futuro.

Sarà coinvolta una significativa rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, selezionati con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ai lavori di venerdì mattina prenderanno parte gli studenti delle classi quinte, molti in presenza e alcuni appartenenti ad altri Istituti superiori del territorio collegati da remoto. I ragazzi potranno interagire anche virtualmente sui social media attraverso la formula del “sondaggio live” che consentirà di dialogare in diretta, alimentando ulteriormente il dibattito in sala.

Oltre ai Consiglieri regionali del territorio Giuseppe Villani e Simone Verni, saranno presenti alcuni giovani amministratori comunali individuati attraverso la Consulta ANCI Giovani nelle vesti di “testimonial” di impegno istituzionale: Daniele Comini, Consigliere comunale di Pavia; Alessandro Fraschini, Consigliere comunale di Casteggio; Emanuele Corsico Piccolini, Consigliere comunale di Vigevano; Francesca Romana Quagliarini, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Como.

Interverrà anche Irene Mirabelli, volontaria della Protezione Civile che porterà la testimonianza di una giovane impegnata nel sociale.

Ad affiancare il Presidente Fermi, sarà presente il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti. Modererà l’incontro il direttore del quotidiano ‘La Provincia Paves’ Andrea Filippi.

A introdurre i lavori sarà la Vice Preside dell’Istituto ‘G. Cardano’ Claudia Bellinzona: interverrà anche l’Assessore all’Istruzione e Formazione professionale del Comune di Pavia Alessandro Cantoni.

A corollario degli incontri viene proposta nei Comuni e nelle scuole del territorio la mostra sui 50 anni di Regione Lombardia, nella sua versione itinerante: sarà inoltre presentato il concorso scolastico riservato alle scuole secondarie di secondo grado per raccontare in video la Lombardia del futuro.