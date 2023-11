‘Il teorema della rana’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 14 al 26 novembre

Dopo il grande successo del 2022, torna a Roma, al Teatro de’ Servi, dal 14 al 26 novembre, ‘Il teorema della rana’, spettacolo di N. L. White diretto da Luca Ferrini.

Una vera e propria farsa comicissima dai ritmi frenetici.

La situazione nasce da un paradosso, un uomo che ha frodato lo Stato per ricevere più̀ sostegni di quelli previsti si pente delle sue azioni, ma non riesce a fermare l’ingranaggio statale che continua ad inviargli sempre più̀ soldi.

Un paradosso più̀ attuale che mai, in un’Italia che vede la macchina della previdenza sociale spesso lanciata a folle velocità in direzioni sbagliate. Tutta la comicità̀ del testo risiede nelle situazioni assurde, grottesche e sempre più̀ ingarbugliate che il protagonista deve mettere in atto per tentare di uscire dal suo stato di truffatore.

Lo spazio scenico non sarà̀ solo il palcoscenico, disadorno ed ingombro di cavi, riflettori smontati, scale e tutto ciò̀ che un teatro, fermo da tempo, inevitabilmente accumula, ma anche la platea, la galleria e la sala regia, luoghi questi da cui gli otto attori freneticamente entreranno ed usciranno, regalando al pubblico momenti di grande comicità̀.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

06-6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti:

25 euro