Il Teatro Serra inaugura la stagione con ‘Il mio amico D.’

In scena dal 28 al 30 ottobre a Napoli

Venerdì 28 ottobre alle ore 21:00, il Teatro Serra di Napoli, a Fuorigrotta, in via Diocleziano 316, adiacente l’Osservatorio Vesuviano, inaugura la rassegna ‘Campi ardenti’ stagione teatrale 2022/23 con lo spettacolo ‘Il mio amico D.’ di e con Pietro Tammaro, adattamento e regia di Luca Saccoia.

Il racconto di un ragazzo, e con lui di un’intera generazione, cresciuta nel mito di Diego Armando Maradona, figura mitica, eppure terrena, segno di speranza di cambiamento e sogno di un futuro migliore per tutti i ‘fortunati ragazzi a colori degli anni 80’.

Si replica sabato 29, alle 21:00, e domenica 30 ottobre, alle 18:00, con una festa in onore del compleanno del Pibe de oro.

Uno spettacolo che usa come pretesto il calcio, l’amore e l’ammirazione per il mito di tutti i ragazzi nati alla fine degli anni 70: Maradona. Il pubblico in sala è proiettato in una sorta di immaginaria curva da stadio e il protagonista Mauro Manzo, Pietro Tammaro, rivive con poetica leggerezza il sogno di un adolescente degli anni 80 che per somiglianza fisica pensa addirittura di essere Maradona, ma che guardando la realtà – ed il poco talento calcistico – finisce per desiderare di fischiargli almeno un calcio di rigore a favore.

Il viaggio tra i ricordi è legato anche ad oggetti e personaggi simbolo di quel periodo (palloni, figurine, automobili ecc…) che diventano elemento scenografico in un immaginifico campo di giochi costruito dal protagonista in scena.

Spiega l’interprete, Pietro Tammaro:

Il testo racconta l’infanzia di un ragazzino, in rapporto al mito di Maradona.

Vincitore nel 2010 del concorso per monologhi Fuori Luogo, ‘Il mio amico D.’, è andato in scena anche allo START, spazio teatrale che promuove la drammaturgia contemporanea. È inoltre stato ospite al Festival internazionale di Montalcino e al Mare nostrum festival di Gaeta e replicato a Napoli in occasione della ricorrenza dei 50 anni di Maradona, nell’ambito dell’evento ‘Il Mio amico D.: giubileo maradoniano’ ottenendo l’attenzione dei media nazionali e internazionali. Messo in scena a Dortmund.

Verrà rappresentato a dicembre a Lienz in Austria, tradotto in inglese.

Prosegue l’attore, diretto in scena dall’amico e collega Luca Saccoia:

Nonostante l’ambientazione napoletana, le partite in strada davanti allo stadio e le porte fatte con gli zaini, il pubblico straniero si identifica fortemente nelle storie di Diego e di tutti noi, suoi tifosi .

Una rappresentazione che parla al cuore di tutti coloro che hanno creduto che le cose potessero cambiare con un fischio di inizio, a quelli che se “lui” avesse segnato, da quel momento in poi, sarebbero morti in pace, ma anche a tutti quelli che odiano il calcio, alle mogli che si sono sentite tradite, insomma a chi ha ancora fede e vuole giocare.