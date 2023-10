Il Teatrino dei Fondi di San Miniato (PI) compie 30 anni

Conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma il 13 ottobre a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Teatrino dei Fondi di San Miniato (PI), compagnia teatrale che ad oggi gestisce cinque teatri tra San Miniato, Fucecchio (FI) e Montalcino (SI), compie 30 anni.

Nato nel 1993, il Teatrino dei Fondi è anche residenza artistica e culturale della Regione Toscana e impresa di produzione per il teatro d’innovazione nell’ambito del teatro per l’infanzia e per la gioventù per il Ministero della cultura.

Per celebrare la ricorrenza è stata organizzata una tre giorni di iniziative culturali, il cui programma sarà presentato venerdì 13 ottobre a Firenze, a Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Presidenza della Regione Toscana.

L’appuntamento è per le ore 12:30, parteciperanno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’Assessore comunale alla cultura Loredano Arzilli e il Direttore del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi.