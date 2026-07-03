Il team di Luna Rossa ricevuto dal Sindaco a Palazzo San Giacomo

Esercitazioni per la Preliminary Regatta Neaples, in programma dal 24 al 27 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto questa mattina il team di Luna Rossa, giunto in città per preparare la Preliminary Regatta Neaples, in programma dal 24 al 27 settembre, e le gare della 38ª edizione dell’America’s Cup del prossimo anno.

Il gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Max Sirena, si è intrattenuto per un breve incontro nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Il Sindaco Manfredi ha affermato:

Oggi comincia l’avventura di Luna Rossa a Napoli. Rivolgiamo un in bocca al lupo da parte della nostra città al team, a Max Sirena e alla famiglia Bertelli. Luna Rossa è il team che rappresenta l’Italia e quindi potrà contare sul massimo sostegno e sul tifo di tutta la nostra città.

Sirena ha sottolineato:

È una giornata importante perché per la prima volta navigheremo nelle acque di Napoli con le barche di Luna Rossa. Inizia una nuova era di avvicinamento alla Coppa America che sarà fantastica e Napoli sarà sicuramente il valore aggiunto di questo evento. Regateremo con i colori del Circolo del Remo e della Vela Italia e quindi siamo un po’ il team di casa; per questo abbiamo una grande responsabilità, soprattutto quella di avvicinare più napoletani possibile a Luna Rossa e alla Coppa America.

Il timoniere Peter Burling ha aggiunto:

Abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria. Siamo davvero entusiasti di regatare per la prima volta a Napoli, un posto così bello. Non vediamo l’ora di iniziare a conoscere questo luogo e guardiamo con fiducia all’anno che ci attende.

Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, ha commentato: