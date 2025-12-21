di Augusto Vasselli.

Il solstizio, dal latino solstitium, a sua volta derivato da sol (sole) e stat (stat, fermo, fermato), è l’evento astronomico che si verifica allorquando il sole, mostra nel suo corso apparente, visto dalla terra, la sua maggiore distanza angolare, rispetto all’emisfero celeste, in rapporto con il piano dell’equatore, fenomeno da cui deriva la durata massima e minima del giorno, ove il sole sembra appunto fermarsi.

Ogni anno si verificano due solstizi, quello d’estate (più sovente il 20 o il 21 giugno) e quello d’inverno (in prevalenza il 21 o il 22 dicembre, quest’anno l’evento si verifica 21 dicembre alle 16:03), nei quali si hanno rispettivamente il giorno più lungo e quello più breve, se ci si riferisce al nostro emisfero, quello settentrionale (ovviamente nell’emisfero meridionale il solstizio d’inverno si ha a giugno e quello d’estate a dicembre).

Tali eventi hanno da sempre colpito gli esseri umani e originato una serie di celebrazioni, risalenti ai primordi della storia dell’uomo, che non si riferiscono soltanto alle variazioni che caratterizzano i vari momenti dell’anno, contraddistinti dalle stagioni, ma anche a qualcosa di più profondo, riferito all’essere umano stesso.

Già nella preistoria, nel paleolitico, secondo alcuni studiosi, tra cui il ricercatore tedesco Michael Rappenglueck e l’archeoastronoma francese Chantal Jègues Wolkiewiez, la quale attraverso i suoi studi sottolinea che gli ingressi di talune caverne, contenti numerose immagini anche di natura astronomica, sono orientati secondo i solstizi e gli equinozi, appare evidente l’attenzione e l’interesse delle popolazioni preistoriche riguardo tali eventi.

Eventi, che sottolineano come il ciclo annuale del sole abbia sempre affascinato gli essere umani, come anche testimoniato nell’opera, ritenuta risalente al neolitico, quale il tempio megalitico di Newgrange in Irlanda, nel quale la luce del sole entra in modo perfettamente verticale solo il giorno del solstizio d’inverno; analogamente, tra gli altri, mostrano riferimenti astronomici solstiziali i complessi di Stonehenge, in Gran Bretagna e quelli di Newgrange e Knowth, presenti nella stessa Irlanda.

Nell’antica Cina, come peraltro in estremo Oriente, il solstizio d’inverno, è da millenni una festa tra le più importanti, che sottolinea il momento in cui i giorni cominciano ad aumentare il periodo di luce e l’inizio di un nuovo ciclo cosmico, nel quale aumenta l’energia positiva, rappresentata dallo yang, che a sua volta rappresenta, in questo ambito tradizionale, unitamente allo jin l’armonia e l’equilibrio cosmologico.

In India il solstizio viene ancora celebrata nel periodo dal 21 al 25 dicembre attraverso la festa di Pancha Ganapati, in onore del dio elefante Ganesh; alla stessa si accompagna la ricorrenza solstiziale di Sankranti – celebrata invero il 14 gennaio, in quanto riferita secondo la tradizione al tropico del capricorno, il che origina la differenza temporale con quella quasi universalmente considerata del 21 o 22 dicembre – ancora uno dei giorni tra i più sacri, che dà origine, a numerose festività, tra cui una delle più note è appunto Makar Sankranti.

Continua la lettura sul Nuovo Giornale Nazionale.