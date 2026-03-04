Il Solenne Pontificale in onore di San Giorgio 2026 in Napoli

In programma il 25 aprile nella Real Basilica di Santa Chiara

Come da tradizione, la Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio organizza, in occasione della memoria liturgica del celeste Patrono della Sacra Milizia, il Solenne Pontificale in onore di San Giorgio 2026, che sarà celebrato a Napoli sabato 25 aprile nella splendida cornice della Real Basilica di Santa Chiara, all’augusta presenza del Gran Maestro, S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie.

Al termine del Sacro Rito, S.A.R. il Gran Maestro presiederà la Cerimonia di Rimessa dei Diplomi di nomina dei Postulanti e di promozione dei Cavalieri e delle Dame.

Questa solenne ricorrenza consentirà ai Confratelli, alle Consorelle, ai Postulanti e agli Amici dell’Ordine Costantiniano di vivere una profonda esperienza di Fede.

La sera precedente, venerdì 24 aprile, presso il prestigioso Circolo Nazionale dell’Unione, alla presenza delle LL.AA.RR., avrà luogo una Cena di Gala di Beneficenza, i cui proventi netti saranno devoluti alla Casa della Pace ‘Don Tonino Bello’ di Napoli.

Le comunicazioni relative al Programma e ai dettagli organizzativi, comprese le modalità di partecipazione e il Modulo di Iscrizione, sono rese note attraverso la pagina dedicata con le informazioni organizzative in riferimento al Pontificale di San Giorgio 2026.

Per l’iscrizione