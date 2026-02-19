Il sito battesimale di Qasr al-Yahud – Jordan River Crossing riapre

Posa della prima pietra del progetto ‘Psalm Trails’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Con il sostegno del Ministero del Turismo, il Ministero della Protezione Ambientale, l’Amministrazione Civile e l’Autorità Israeliana per la Natura e i Parchi hanno inaugurato martedì il ‘Sito battesimale di Qasr al-Yahud – Attraversamento del fiume Giordano’, considerato

il terzo sito cristiano più importante della Terra Santa, dopo la Chiesa del Santo Sepolcro e la Chiesa della Natività.

Questo sito è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione con un investimento di 25 milioni di NIS.

Il Direttore generale del Ministero del Turismo, Michael Izhakov, ed Eliram Azulay, capo del Consiglio regionale delle colline di Hebron, insieme a Raya Shurki, Direttore generale dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi, hanno inaugurato il sito battesimale dopo una ristrutturazione completa, finanziata dal Ministero del Turismo e dall’Amministrazione Civile.

I lavori di ristrutturazione hanno compreso lo sviluppo di infrastrutture esterne – strade, parcheggi, abbellimenti paesaggistici, la creazione di un ampio bagno climatizzato con docce calde e spogliatoi, un nuovo centro servizi, un’ampia piattaforma di legno che consente di scendere in sicurezza al fiume, un pergolato per la preghiera e altro ancora.

Questo sito è considerato il terzo sito più importante per il cristianesimo in Israele e si prevede che migliorerà l’esperienza dei centinaia di migliaia di visitatori attesi ogni anno.

Il Ministro del Turismo, Haim Katz, ha dichiarato:

L’investimento a Qasr al-Yahud, sito storico per il popolo ebraico e uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti per i cristiani, è un altro passo avanti nei nostri sforzi per sviluppare e migliorare le infrastrutture dei siti religiosi e storici. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dei visitatori e garantire una visita di qualità e accessibile.

Il Direttore generale dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi, Raya Shurki:

Il sito del battesimo è uno dei luoghi spirituali e storici più importanti del mondo cristiano. È meta di pellegrinaggio per centinaia di migliaia di pellegrini e turisti ogni anno. L’Autorità per la natura e i parchi attribuisce la massima importanza alla conservazione della sacralità del sito, sviluppandolo e rendendolo accessibile secondo i più alti standard. Il nostro ruolo presso l’Autorità per la natura e i parchi è quello di preservare il patrimonio, la natura e il paesaggio a beneficio di tutta la popolazione, come facciamo in molti altri siti significativi per diverse popolazioni e religioni. Siamo lieti di offrire un’esperienza migliorata ai visitatori – rispettosa, sicura e confortevole – preservando al contempo i valori della natura, del paesaggio e del patrimonio unico del fiume Giordano e dell’intera regione.

Sito del battesimo – ‘Sito del battesimo di Qasr al-Yahud – Attraversamento del fiume Giordano’

Il sito del battesimo, ‘Sito del battesimo di Qasr al-Yahud – Attraversamento del fiume Giordano’, è un importante luogo di pellegrinaggio per centinaia di migliaia di pellegrini cristiani provenienti da tutto il mondo, che vengono qui per immergersi nel fiume Giordano, proprio come Giovanni Battista battezzò Gesù quasi 2000 anni fa. Dove il fiume attraversa la pianura di Gerico, forma un’unica fonte di vita nel cuore del deserto.

Il sito è stato aperto ai visitatori per la prima volta nel 2009, quando esistevano solo strutture temporanee. Da allora, centinaia di migliaia di persone hanno visitato il sito ogni anno, con quasi un milione di turisti e pellegrini nel 2019.

Il sito è stato ora sottoposto a un importante restyling ed è stato adattato ai più alti standard, con l’obiettivo di consentire visite confortevoli, sicure e rispettose.

Entro la fine dell’anno, sul sito sarà costruito un auditorium climatizzato, che consentirà di tenere preghiere ed eventi tutto l’anno, in qualsiasi condizione meteorologica.

Inoltre, sarà costruito un percorso dedicato all’accessibilità per le persone con disabilità fisiche.