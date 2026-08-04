Il Sindaco Manfredi incontra l’Ambasciatore Giuseppe Manzo

L’alto diplomatico è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Incontro istituzionale questo pomeriggio a Palazzo San Giacomo tra il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Ambasciatore d’Italia in Turchia, Giuseppe Manzo.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati i temi legati al rafforzamento della cooperazione culturale, economica e diplomatica, sottolineando il ruolo strategico di Napoli nel panorama mediterraneo ed internazionale.
A conclusione della visita, il Sindaco Manfredi ha omaggiato l’Ambasciatore con il crest ufficiale della Città di Napoli, quale simbolo di stima e di profondo legame con la Turchia.