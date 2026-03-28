Il Sindaco Manfredi incontra il Console ucraino Kovalenko

Mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro istituzionale a Palazzo San Giacomo tra il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alle Politiche sociali Chiara Marciani e il Console ucraino Maksym Kovalenko, a seguito del tragico incidente stradale che ha causato la morte di due cittadine ucraine residenti in città.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha espresso a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità napoletana, il più profondo cordoglio per la perdita delle due donne, sottolineando la vicinanza della città alle famiglie colpite da questa grave tragedia.

Il Console ucraino ha ringraziato le istituzioni locali per il sostegno e la solidarietà dimostrata in queste ore, evidenziando il forte legame tra la comunità ucraina e la città di Napoli.

Entrambe le parti hanno condiviso l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale e di rafforzare ogni iniziativa utile a prevenire simili eventi in futuro.

Il Comune di Napoli continuerà a garantire supporto alle famiglie delle vittime e alla comunità ucraina presente sul territorio, anche tramite i contatti con il loro avvocato.