Il sestetto di Leo Aniceto per la rassegna jazz de Il Moro

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 29 dicembre, ore 22:00, la rassegna jazz de Il Moro di Cava de’ Tirreni (SA) ospita il sestetto di Leo Aniceto che per l’occasione avrà come special guest il trombettista Giovanni Amato. Info e prenotazioni al 340-3939561.

In pedana ci saranno:

Sebastiano Ragusa: sax tenore;

Alfonso Deidda: sax;

Antonio De Luise: basso;

Gaetano Fasano: batteria;

Giovanni Amato: tromba;

Leo Aniceto: pianoforte.

In scaletta i brani di Aniceto, riconosciuto per la sua originale vena compositiva.

Il pianista dice:

Amo i grandi melodisti del jazz, come Bill Evans, Keith Jarreth, Herbie Hancock, grandi che fanno entrare nella loro musica fatta di ritmica e fantasia, frasi che riconducono alle melodie ricavate anche dalla musica classica.

Per le musiche che compongo mi ispiro a loro e le mie composizioni sono quasi tutte alla portata anche di chi non ascolta solo jazz, perché cerco di fare una musica godibile non complicata e d’impatto.