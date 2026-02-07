‘Il sen(n)o’ al Teatro Vascello

In scena a Roma dal 9 all’11 febbraio

Dal 9 all’11 febbraio, ore 21:00, presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena ‘Il sen(n)o’, di Monica Dolan, titolo originale ‘The B*easts’, dramaturg e traduzione Monica Capuani, con Lucia Mascino.

Scene Maria Spazzi, luci e suoni Roberta Faiolo, costumi Stefania Cempini, assistente alla regia Michele Iuculano, tecnico di produzione Christian Laface, adattamento e regia Serena Sinigaglia, produzione Teatro Carcano, distribuzione a cura di Mismaonda.

Durata 75′.

Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta?

Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo.

Un monologo volutamente sfidante, ‘Il Sen(n)o’ ci conduce nell’esplorazione di un tema terribilmente attuale: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di Internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura.

Scritto da Monica Dolan e tradotto da Monica Capuani, dopo un enorme successo in Inghilterra ‘Il Sen(n)o’ debutta per la prima volta in Italia interpretato da Lucia Mascino con la regia di Serena Sinigaglia.

