Il Santa Maria della Scala accoglie ‘Siena fa Scacco Matto’

L’evento si svolgerà dal 14 al 16 febbraio

Scacchi, arte, fotografia, talk, stand-up comedy e divertimento: in altre parole, ‘Siena fa Scacco Matto’, un evento organizzato dalla Mens Sana Scacchi SSD in collaborazione con il Comune di Siena.

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, il complesso museale del Santa Maria della Scala ospiterà un evento unico dedicato agli scacchi in tutte le loro forme.

Tre giornate, a ingresso libero, pensate per grandi e piccoli, in cui sarà possibile scoprire questo antico gioco non solo dal punto di vista tattico e strategico, ma anche da prospettive inedite.

Si parlerà, ad esempio, di temi sociali come il bullismo e la dipendenza dal gioco d’azzardo, di Siena e delle sue prime testimonianze sul gioco degli scacchi, fino ad arrivare agli scacchi come forma d’arte.

L’evento si terrà nelle suggestive sale Sant’Ansano, San Pio e Italo Calvino del Santa Maria della Scala.

Il programma, ricco e variegato, si snoderà per tutta la giornata, offrendo un’esperienza magica in una delle cornici più affascinanti di Siena. Inoltre, ogni giorno saranno visitabili mostre d’arte permanenti nella sala Italo Calvino.

Alessandro Patelli, Direttore della Mens Sana Scacchi SSD e organizzatore dell’evento, dichiara:

Siena fa Scacco Matto è un evento plurale, pensato e ideato in maniera tale che tutti si possano sentire coinvolti. Durante la tre giorni ci sarà lo spazio per seguire le partite dei migliori giovani giocatori della Toscana, oppure iniziare a muovere i primi passi sulla scacchiera. Ci sarà anche lo spazio per ridere con stand-up comedy e attività ricreative, ma ci sarà anche uno spazio per riflettere affrontando temi sociali, culturali e storici, con vari professionisti del settore. Sarà un evento da scoprire con l’obiettivo di lasciare qualcosa a tutti coloro che vorranno addentrarsi in questo mondo. Ringrazio il Comune di Siena e l’Assessore Vanna Giunti, per la loro collaborazione che ci ha consentito di mettere in piedi tutto questo. Non per ultimo, un ringraziamento all’azienda Effectful e Cral Mps, per il loro supporto nella realizzazione di Siena fa Scacco Matto.

L’Assessore al commercio e al turismo del Comune di Siena Vanna Giunti spiega:

Una tre giorni che abbraccia più ambiti della quotidianità: ci sarà spazio per le tematiche sociali, ma anche per il divertimento, la cultura e la storia. Siena si pone al centro di questo mondo, grazie a un programma aperto a tutta la cittadinanza e non solo, all’interno della cornice del Santa Maria della Scala. Gli scacchi, del resto, uniscono le funzioni socializzanti, cognitive ed etiche, favorendo l’interazione con altri e ponendo il soggetto di fronte alla necessità di tener conto del punto di vista altrui.

Il programma

Venerdì 14 febbraio. L’inizio dell’evento sarà venerdì 14 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella sala San Pio con il laboratorio di ‘Scacchi per l’infanzia’, evento rivolto ai più piccoli, con una rassegna di attività e giochi, dai quali nascerà un concorso di disegno.

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00, invece, un momento rivolto a tutti i docenti delle scuole dal titolo: ‘Come si insegnano gli Scacchi?’

Sempre nella sala San Pio, alle ore 17:45 ‘Scacco al Bullo! Sceneggiata tra il serio e il faceto’ a cura di Ragonese, Mircoli e Colombini. Nella sala Italo Calvino, invece, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, inizierà il primo atto del torneo Next Gen, evento che vedrà gareggiare i migliori giovani della Toscana.

Il torneo, che durerà per tutti i tre giorni, sarà commentato in diretta dal Maestro Internazionale Pierluigi Piscopo. La giornata si concluderà con la premiazione del concorso di disegno alle ore 17:45 e a seguire un altro appuntamento all’insegna della risata con Silvia Priscilla Bruni.

Sabato 15 febbraio Scacco al bullo e al gioco d’azzardo con due eventi rivolti a due temi importanti come il bullismo e il disturbo dal gioco d’azzardo.

La giornata inizierà alle ore 9:00 nella sala San Pio, con un evento dal titolo: ‘Scacchi per l’infanzia, gli scacchi incontrano le scuole’, un evento rivolto ai piccoli e alle scuole insieme a Lucio Ragonese, Carla Mircoli e Lucio Colombini.

In contemporanea, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, nella sala Italo Calvino, si terrà il secondo e terzo turno del torneo Next Gen. Nella sala Sant’Ansano, invece, spazio ai talk a partire dalle ore 10:00 con l’evento ‘Scacchi contro il bullismo: il rispetto delle regole’, evento rivolto ai ragazzi e alle famiglie, in cui si affronterà il tema del bullismo e di come il gioco degli scacchi sia un supporto per imparare il rispetto per gli avversari.

Successivamente, alle ore 11:30, la dottoressa Teresa Ponticelli, psicologa del SerD territoriale di Siena, AUSL Toscana Sud-Est, parlerà di giovani e dipendenze, un momento per accendere i riflettori su un tema importante e troppo spesso taciuto.

Alle ore 15:00 Paolo Pin, professore ordinario di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Siena, parlerà delle teorie dei giochi e pratica degli scacchi.

Successivamente, alle ore 16:00, incontro insieme a Uberto Delprato, Direttore del giornale Uno Scacchista, che parlerà di cosa sta succedendo nel mondo degli scacchi.

Sempre nella sala Sant’Ansano, Raul Montanari presenterà il suo romanzo dal titolo ‘L’amore non è un arrocco’, mentre alle ore 17:30 si parlerà della forma degli scacchi con Massimiliano De Angelis, che presenterà la sua incredibile collezione di scacchi antichi, per l’occasione esposta nella sala Italo Calvino.

La giornata si concluderà alle ore 18:30 con l’evento ‘Il tesoro nascosto di Siena’. Raffaele Ascheri, direttore della Biblioteca comunale degli Intronati, e Mario Leoncini, storico, parleranno della storia degli scacchi a Siena e degli antichi libri custoditi all’interno della Biblioteca degli Intronati.

Domenica 16 febbraio Spazio agli amatori e amanti degli scacchi con eventi dedicati. Nella sala Italo Calvino, alle ore 9:30, prenderà il via il torneo Rapid Effectful e il Torneo per gli amatori, che sarà aperto a chiunque voglia partecipare. I tornei dureranno per tutto il pomeriggio fino alle ore 18:30.

Alle ore 14:30 Silvia Priscilla Bruni salirà sul palco per uno stand-up comedy, mentre successivamente si terrà la premiazione del concorso fotografico. La giornata si concluderà alle ore 18:30 con la premiazione dei tornei.

Scacchi, arte e storia si fondono dando vita a una mostra unica nel suo genere. Durante l’evento ‘Siena fa Scacco Matto’, la sala Italo Calvino ospiterà alcune mostre d’arte permanenti. La prima, organizzata dalla Galleria Sensi Arte, relativa a un progetto artistico e culturale che vedrà l’esposizione degli artisti Alessandro Reggioli e Matteo Nannini, rinnovando l’impegno e la passione nei confronti del tema.

La ricerca artistica di Alessandro Reggioli spazia tra pittura e scultura, con una particolare attenzione per la materia, nel segno di un continuo rinnovamento tematico. In occasione dell’evento, l’artista ha realizzato dei Chess Set in ceramica raku. L’antica tecnica è stata declinata da Reggioli in chiave scultorea ed applicata alle sei figure protagoniste del gioco.

Matteo Nannini favorisce una pittura a olio tecnicamente attenta al dettaglio e sperimentatrice nei soggetti raffigurati. In occasione dell’evento, l’artista propone una serie di opere realizzate con la collaborazione e direzione dello storico degli scacchi Mario Leoncini in occasione della mostra ‘Matto in due’. Il risultato sono cinque tele a olio basate su episodi storici realmente accaduti ma di inedita raffigurazione.

Dallo scacco allo scatto con la mostra fotografica dedicata al gioco e non solo. La Sala Italo Calvino non sarà solo spazio di gioco, ma anche un incontro tra l’arte e la fotografia. Oltre alla mostra d’arte contemporanea, infatti, saranno esposti dei quadri dedicati a tre mostre fotografiche.

La prima riguarderà la mostra personale di Claudio Sericano, dal titolo ‘Scatto Matto’, dove attraverso 22 opere fotografiche si esplora il mondo degli scacchi. In questi lavori l’autore, che è anche un esperto giocatore di livello magistrale, usa la sua esperienza per cercare di trasmettere emozioni e sensazioni.

La mostra ha ottenuto un riconoscimento dalla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Mostra fotografica collettiva dal tema ‘Il gioco degli scacchi in ogni sua forma‘. Le opere partecipanti a questa mostra sono state selezionate tra oltre ottanta pervenute da tutta Italia agli organizzatori.

I sedici fotografi esposti saranno: Alessandro Fornara, Andrea Ferencz, David Dolci, Davide Giovanelli, Duccio Oliveto, Fabiana Stranich, Fabio Rumiz, Francesco Sabatini, Giustina Wind, Luca Frola, Michele Iadevaia, Paolo Toniolo, Pierfrancesco Baroni, Roberto Vetrugno, Sara Jazbar e Vittoria Panerai. I vincitori verranno comunicati durante la premiazione di domenica 16 febbraio.

Esposizione di materiali e fotografie antiche. Sarà possibile vedere un’interessante rassegna di oggetti e fotografie dal 1500 a oggi. Verranno esposti libri, formulari di partite, oggettistica varia come spille e gagliardetti, figurine, disegni, riviste e molto altro.

Le fotografie in mostra partono dall’Ottocento e arrivano ai giorni nostri. Inoltre, in sette poster murali sarà possibile conoscere la storia degli scacchi dalle origini, in Italia e nel mondo.

Informazioni

L’evento, organizzato dalla Mens Sana Scacchi SSD in collaborazione con il Comune di Siena, sarà a ingresso libero senza obbligo di prenotazione. Sarà possibile scaricare il programma completo dal sito https://www.menssana1871.org/scacchi/.

Per maggiori informazioni sarà possibile scrivere agli organizzatori tramite mail al seguente contatto: sienafascaccomatto@gmail.com.

Tutte le informazioni relative all’evento si trovano sui profili social: Facebook, Instagram e Tik Tok di Mens Sana Scacchi SSD.