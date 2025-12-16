Il sangue di San Gennaro si è sciolto per il 3° prodigio dell’anno

Riccardo Carafa d’Andria, Vicepresidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha annunciato il prodigio, sventolando il consueto fazzoletto bianco

Alle ore 10:05 il sangue di San Gennaro si è sciolto nella Cappella del Tesoro di San Gennaro di Napoli.

Dopo le date di maggio e quella del 19 settembre, si compie l’ultimo prodigio dell’anno.

Quella del 16 dicembre è la terza delle tre celebrazioni annuali a cui si accompagna il prodigio della liquefazione, data che ricorre in memoria dell’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui i napoletani chiesero e ottennero l’intervento miracoloso di San Gennaro per scongiurare che il magma invadesse la città.

L’episodio è raffigurato nell’affresco del Domenichino, testimone oculare, posto nella lunetta sopra al cancello all’interno della Cappella: la Città portò il ‘Tesoro’, cioè il sangue e il busto con la testa del Santo, verso la lava, che si fermò.

Il prodigio è stato accompagnato dagli applausi degli oltre 500 fedeli presenti, che fin dalla mattina presto si sono riuniti in preghiera insieme alle voci delle ‘parenti’ di San Gennaro, che sedute in prima fila hanno esortato con canti e invocazioni il Santo Patrono a non tardare il miracolo.

Dopo l’introduzione dell’Abate Prelato Monsignor Vincenzo De Gregorio, la Santa Messa è stata presieduta da Monsignor Nicola Longobardo.

Presenti sull’altare i membri della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro insieme a Teresa Armato Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli in rappresentanza del Sindaco che è anche il Presidente della Deputazione, l’organismo laico che ha organizzato la celebrazione odierna e che ha il compito di promuovere il culto di San Gennaro, di tutelarne le Reliquie e di custodire l’inestimabile patrimonio del Tesoro.

Ad annunciare l’avvenuto prodigio, sventolando il consueto fazzoletto bianco, Riccardo Carafa d’Andria, Vicepresidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Alla Celebrazione hanno assistito anche il Prefetto di Napoli Michele di Bari e Emanuele Filiberto di Savoia.

Dopo la celebrazione la Teca è rimasta in esposizione fino alle 12:30. Il programma prevede dalle ore 16:00 la riesposizione della Teca e a seguire alle 18:30 la Celebrazione della Santa Messa nella Cappella del Tesoro di San Gennaro.