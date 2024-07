Il Salento si tinge di… ‘Swinging 60s’

La Londra degli anni Sessanta raccontata da Michelangelo Iossa il 26 luglio a Casarano (LE)

Un venerdì salentino nel segno della Swinging London: il 26 luglio, ore 20:30, il Chiostro Comunale di Casarano – in provincia di Lecce – ospiterà la prima presentazione pugliese del fortunato libro ‘Swinging 60s’ di Franco Dassisti e Michelangelo Iossa.

A condurre e moderare la presentazione sarà la dottoressa Mariangela Simone, che intervisterà Michelangelo Iossa – uno dei due autori del libro – in un incontro che vedrà protagonista anche la musica dei Beatles grazie alla presenza della salentina S’Ignori Club Band.

Un’autentica immersione nel mondo e nei mondi della Londra degli anni Sessanta, accolta nella programmazione dell’estate 2024 della Città di Casarano e presentata dal Sindaco del Comune salentino Ottavio De Nuzzo, dall’Assessore alla Cultura Emanuele Legittimo e dalla Consigliera Delegata agli Eventi Fabiola Casarano.

Il libro

Il 5 ottobre 1962 uscivano in contemporanea il primo 45 giri dei Beatles, ‘Love Me Do’, e il primo film di James Bond, ‘Dr. No – Licenza di uccidere’. Da quel giorno, la cultura pop mondiale non è stata più la stessa: nascevano di fatto i ‘favolosi anni Sessanta’, il decennio più creativo e stimolante del Novecento.

Prendendo spunto da quella coincidenza, il libro, impreziosito da una grafica nello stile dell’epoca e da immagini storiche, ripercorre l’epopea di una stagione che ha visto il mondo della musica, del cinema, delle arti, della moda e del costume subire una scossa di dimensioni gigantesche.

Non a caso, in quei giorni il Time definiva Londra ‘Swinging’ mentre Diana Vreeland, direttrice di Vogue, celebrava la capitale inglese come ‘la città più alla moda del mondo’.

Dal brodo primordiale degli anni 50 sino alla ‘fine del sogno’ nel 1970, l’opera si concentra su quel percorso che ha visto la musica come elemento catalizzatore e catalizzante che ha ispirato e si è fatta ispirare dalle altre forme di espressione artistica, creando così un movimento rivoluzionario e controculturale capace di travolgere il mondo.

La musica di Beatles, Rolling Stones, Who, Pink Floyd, Animals, Kinks, Cream e di tante altre rock band leggendarie è stata la colonna sonora perfetta di quegli anni ed esprime ancora oggi un fascino formidabile di grande attualità.

L’autore

Giornalista, scrittore e docente universitario, Michelangelo Iossa collabora da trent’anni con alcune delle più importanti testate italiane: attualmente è contributor del Corriere della Sera, del Corriere del Mezzogiorno e di altre testate del Gruppo RCS: gli Speciali del Corriere e L’Economia del Corriere, tra gli altri.

Dal 1999 è docente presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Tra i più autorevoli biografi italiani dei Beatles, a cui ha dedicato sette differenti volumi pubblicati tra il 2003 e il 2022, Iossa ha firmato biografie di icone della musica come Michael Jackson, Pino Daniele e Rino Gaetano e ha dedicato una specifica attenzione all’universo delle colonne sonore della saga cinematografica di James Bond.

Nel corso della sua attività di giornalista, Iossa ha incontrato e intervistato centinaia di leggende della musica internazionale e italiana degli ultimi decenni.

Nel 2004 ha ricevuto il Premio per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel 2016, il Premio Giornalismo Musicale.

Evento in collaborazione con la Libreria ‘Dante Alighieri’ di Casarano (LE).