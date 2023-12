‘Il rumore del silenzio’ al Centro Agape

Il 21 dicembre a Napoli la presentazione del libro di Nunzia Gionfriddo

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 17:30, presso il Centro Agape in via Miranda, 8 Rione Alto a Napoli, si terrà la presentazione de ‘Il rumore del silenzio’ di Nunzia Gionfriddo, Kairos Edizioni.

Si tratta dell’ultimo romanzo storico di una trilogia sui partigiani delle Quattro giornate di Napoli del ’43: ‘Gli angeli del rione Sanità’, ‘Sopravvissuti’ e ‘Il rumore del silenzio’.

La trilogia accompagna il lettore nel racconto delle vicende napoletane dal 1940 al 1885. Pur essendo le storie indipendenti tra loro, si può cercare un tema comune: la lotta per la libertà degli individui e dei popoli.

In particolare, ne ‘Il rumore del silenzio’ si evidenzia come pian piano la vecchia generazione se ne va, continuando fino all’ultimo istante vitale a combattere non più contro tedeschi o fascisti, ma contro la camorra.

Il Centro Agape accoglierà insieme all’autrice Nunzia Gionfriddo e all’editore Giovanni Musella, la scrittrice Enza D’Esculapio, la giornalista, scrittrice e promoter culturale Daniela Merola come relatrici, gli attori Liliana Palermo e Giancarlo Lobasso per le letture e per la connessione tra le Arti la pittrice Luciana Mastrangelo in estemporanea.

A condurre Laura Bufano, giornalista ed operatrice culturale