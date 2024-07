Il ritorno di Giovanna Aquino alla Luvo Barattoli Arzano

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovanna Aquino torna alla Luvo Barattoli Arzano.

Terminata l’esperienza formativa in Spagna, la ventiseienne schiacciatrice irpina nella prossima stagione ritorna in campo con la squadra con la quale ha disputato già cinque campionati consecutivi.

Sarà il mio sesto anno. Mi ha fatto piacere risentire Antonio Piscopo e non ho avuto dubbi nell’accettare.

Sempre una grande emozione fare parte dei loro progetti, del resto mi hanno sempre trattata bene.

Pronta per pensare alle nuove sfide con un nuovo allenatore in panchina, ritrovare le vecchie compagne e per vedere crescere le piccole del vivaio visto che ormai ho l’età per essere considerata veterana.