Il rito di passaggio verso la sovranità interiore

Crescere non è solo questione di tempo, di anni che scorrono silenziosi sulle nostre tempie. Crescere è un atto sacro, un rito segreto che si compie nell’ombra dell’anima.

È il momento in cui, con coraggio e dolore, spezziamo il vincolo invisibile che ci lega al padre o alla madre esteriori ed interiori, quei custodi severi che ci hanno guidato, protetto, ma anche trattenuto e condizionato.

Non si tratta di uccidere il padre o la madre come atto di ribellione, ma di lasciarli andare, di lasciarli morire dentro di noi per poter finalmente nascere a noi stessi.

È proprio nel momento in cui avvertiamo la loro assenza, quando il vincolo si scioglie e sentiamo il vuoto, che il dolore ci attraversa: lì piangiamo, lì celebriamo il lutto.

Ma è in quel pianto che germoglia il ricordo più puro, la devozione più alta. Solo quando abbiamo lasciato andare, possiamo davvero onorare ciò che ci hanno donato. La loro voce non ci trattiene più, ma ci accompagna come eco gentile nelle scelte che compiamo da adulti.

Uccidere simbolicamente il padre, la madre: non è distruzione, ma trasmutazione. È riconoscere che la voce che ci giudica o ci consola non ci appartiene più. È il gesto iniziatico che ci rende padri e madri di noi stessi, artefici e custodi del nostro destino.

In quell’istante, diventiamo figli della nostra volontà, padri della nostra coscienza, madri della nostra rinascita.

Diventiamo la nostra eredità, la nostra origine e la nostra meta.

Solo allora la libertà smette di essere un sogno e diventa carne, respiro, scelta. Solo allora possiamo guardare il mondo con occhi nuovi, senza più catene, e abbracciare la responsabilità luminosa di essere pienamente noi stessi.

Questa è la soglia, il rito di passaggio che trasforma il discepolo in maestro. È il momento in cui, con lacrime sincere e cuore aperto, ci inchiniamo davanti al passato e ci rialziamo, finalmente sovrani del nostro presente.

