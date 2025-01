L’autorità spirituale e il cammino dell’individuazione

Una seduta di Doctor Anima – dialoghi psico-esoterici

Premessa: Il sogno come specchio della transizione spirituale

Nei momenti di distacco da un percorso iniziatico, l’inconscio produce spesso sogni di straordinaria densità simbolica, dove le dinamiche di separazione e trasformazione si manifestano attraverso immagini archetipiche. Il sogno diventa allora una mappa preziosa del territorio interiore in mutamento.

La seduta

P: (Un cercatore spirituale che ha recentemente abbandonato il suo gruppo iniziatico).

DA: Mi racconti questo sogno che la turba.

P: (con tensione evidente) Mi trovavo nella mia casa, dove viveva un leone. Non era aggressivo, sembrava quasi addomesticato, ma ne avevo comunque una paura terribile. Con me c’era anche mia madre, che in realtà è morta da alcuni anni, e mia sorella: lasciava il mio letto pieno di briciole. C’era anche il suo ex marito. Era una situazione di convivenza insopportabile… Sa, questo mi ricorda molto il disagio che provavo nel gruppo iniziatico, soprattutto quando hanno rimosso la figura di Cristo come Logos Cosmico dai rituali.

DA: Prosegua, sento che c’è dell’altro…

P: (con crescente agitazione) Sì, nel sogno ero determinato a liberarmi di tutti loro. Ho minacciato mia madre, mia sorella e l’ex marito di chiamare la polizia se non avessero lasciato immediatamente la casa. Volevo restare solo. E per il leone… ho pensato di chiamare l’ASL per farlo sedare e portare via. Volevo liberarmi di tutto e tutti, ma avevo paura… Come quando mi sono reso conto che i rituali cabalistici del gruppo erano al limite dell’occultismo e della magia cerimoniale, pratiche che proprio non riesco a condividere.

DA: Questo sogno è straordinariamente ricco di simboli. Partiamo dalla casa, il suo spazio psichico, “invasa” da presenze diverse…

P: (interrompendo) Sì, era come se il mio spazio non fosse più mio!

DA: Il leone domestico ma temuto, la madre defunta che si confonde con la sorella, le briciole nel letto, la volontà di espulsione… Ogni elemento parla della sua attuale transizione spirituale.

P: (interessato) In che senso?

DA: Il leone, nel simbolismo esoterico, rappresenta la forza spirituale, la regalità interiore. Il fatto che sia in casa sua ma ne abbia paura suggerisce che sta entrando in contatto con una nuova potenza spirituale autonoma, emersa proprio dopo il distacco dal gruppo.

P: (con improvvisa comprensione) E il volerlo far addormentare?

DA: Esattamente. È significativo che per il leone scelga l’ASL, un’autorità “sanitaria”, come se questa nuova forza spirituale fosse vista come qualcosa di “irregolare” da sedare. Non vuole ucciderlo, ma addormentarlo e allontanarlo…

P: (riflettendo) Mentre per gli altri volevo usare la polizia, un’espulsione forzata…

DA: La differenza è rivelatrice. La madre defunta che si confonde con la sorella, insieme all’ex marito, potrebbero rappresentare il vecchio assetto spirituale, il gruppo che ha lasciato. Le briciole nel letto sono tracce di un “nutrimento” spirituale ora vissuto come contaminante.

P: (con gli occhi lucidi) È vero… Mi sento come se dovessi purificare il mio spazio interiore, ma ho paura della mia stessa forza nel farlo.

DA: Il sogno rivela questa profonda ambivalenza: mentre è deciso nel voler allontanare le vecchie autorità spirituali – fino a minacciare interventi esterni – è più cauto con la propria potenza emergente, quel leone, che pur non ostile, vorrebbe “addormentare”.

P: Come se non mi fidassi completamente di questa nuova autonomia?

DA: Proprio così.

P: (più rilassato) È vero… Forse devo solo imparare a convivere con questa nuova forza?

Nota finale

Il sogno manifesta magistralmente il dramma interiore di chi abbandona un percorso iniziatico: da un lato la necessità impellente di liberarsi dalle vecchie autorità spirituali (simboleggiate dalle figure familiari), dall’altro il rapporto ambivalente con la propria emergente potenza spirituale (il leone).

Le modalità diverse di “espulsione” – la polizia per le figure familiari, l’ASL per il leone – rivelano due aspetti del processo di individuazione: il taglio netto con il passato e il tentativo più cauto di gestire la propria nuova forza spirituale. Le briciole nel letto simboleggiano il disagio di questa transizione che contamina gli spazi più intimi della psiche.

La via di risoluzione sembra passare attraverso l’integrazione graduale della propria potenza spirituale (il leone), che non può essere né espulsa né sedata, ma deve essere accolta nonostante la paura.

Solo accettando questa nuova forza interiore si può compiere veramente il distacco dalle vecchie autorità spirituali, trasformando uno spazio “invaso” in un autentico territorio di autonomia spirituale.