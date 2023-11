Il Quartetto Leonardo in concerto al Teatro Savoia

L’esibizione è in programma a Campobasso il 18 novembre

Sabato 18 novembre alle 18:30 sul palco del Teatro Savoia, la stagione concertistica dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso presenta il Quartetto Leonardo, Premio F. Abbiati 2021, composto da Sara Pastine e Fausto Cigarini entrambi al violino, Salvatore Emanuel Borrelli alla viola e Lorenzo Cosi al violoncello.

L’ensemble eseguirà musiche di Franz Joseph Haydn, Quartetto Op. 77 n 1 in sol maggiore, a Ludwig Van Beethoven, Quartetto n. 9 in do maggiore Op. 59 n. 3 ‘Razumowsky’, fino a Dmitri Shostakovich, Quartetto n.3 Op. 73 in fa maggiore.

Il Quartetto Leonardo è nato dall’amicizia e dalla comune passione per il repertorio cameristico dei suoi componenti. Nell’aprile 2019 ha debuttato a Carpi e alle Cappelle Medicee di Firenze con ‘Le Ultime Sette Parole di Cristo Sulla Croce’ di Haydn.

Da allora, il Quartetto Leonardo si è esibito in vari festival cameristici: ‘Il Suono Giovane’ di Firenze, il ‘Mantova Chamber Music Festival’, ‘Autunno Musicale’ di Caserta, Festival ‘Giovani alla ribalta’ di Varese, ‘Ravenna Festival’, il Festival ‘Virtuoso e Belcanto’ di Lucca in collaborazione con Le Dimore del Quartetto, collaborando con artisti quali M. D’Amburgo, S. Cappelletto, L. Lo Cascio.

Ha suonato per il festival «Armonie della sera» con F. Meloni un concerto andato in onda su Radio 3 e pubblicato dalla casa discografica Da Vinci Classics.

Nel 2021 ha vinto il XXXX Premio ‘F. Abbiati’ della critica musicale italiana, con l’assegnazione del Premio ‘Piero Farulli’ nella categoria di musica da camera. Nel 2022 è stato invitato a fare parte del network musicale ‘Le Dimore del Quartetto’.

Il concerto realizzato nell’ambito del progetto ‘Circolazione musicale in Italia’ promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica.