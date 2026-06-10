Il progetto toscano ERA tra i più innovativi della PA

Giani: ‘Importante riconoscimento’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Importante riconoscimento per ERA, Elaborazione Report Ambientale, il progetto sviluppato dal settore Valutazione di impatto ambientale della Regione Toscana, che è stato selezionato dalla giuria del Premio PA e Futuro 2026 tra i “progetti innovativi per la Pubblica amministrazione”.

Il premio, promosso da Forum PA, realtà impegnata nel favorire il confronto tra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini sui temi dell’innovazione, ha riconosciuto la rilevanza e il carattere innovativo della proposta toscana, inserendola tra le migliori esperienze nazionali in grado di contribuire alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Il progetto ERA, attualmente in fase di sviluppo, nasce dalla collaborazione tra diverse strutture della Regione e punta alla realizzazione di una piattaforma web avanzata a supporto delle procedure di VIA, VAS e VIncA , rispettivamente valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza ambientale.

Il sistema integra l’analisi automatizzata dei vincoli ambientali e paesaggistici con strumenti di intelligenza artificiale in grado di generare un quadro conoscitivo territoriale utile alla predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente.

La piattaforma dialoga con le banche dati ufficiali regionali, tra cui Geoscopio, ed utilizza innovative tecnologie di Retrieval augmented generation (tecnica di intelligenza artificiale che migliora le risposte dei modelli linguistici collegandoli a fonti di dati esterne, ndr) per garantire riferimenti normativi pertinenti e costantemente aggiornati.

L’obiettivo è duplice: da un lato supportare cittadini, professionisti e soggetti proponenti nella fase di localizzazione degli interventi e nella predisposizione degli elaborati; dall’altro migliorare l’efficienza delle attività istruttorie svolte dagli uffici regionali, grazie a documentazione più completa, accurata e omogenea.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dichiara:

La selezione di questo progetto tra le migliori esperienze innovative della Pubblica amministrazione rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla Regione e conferma la nostra capacità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità amministrativa. L’intelligenza artificiale, se utilizzata in modo responsabile e al servizio dell’interesse pubblico, può essere preziosa per rendere più efficaci, trasparenti e veloci i processi decisionali. Con ERA stiamo costruendo un modello innovativo che aiuta sia chi presenta progetti sia chi è chiamato a valutarli, valorizzando il patrimonio informativo regionale e rafforzando la tutela del territorio. Non è un caso che la Toscana sia oggi capofila, a livello nazionale, del confronto sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nelle procedure di valutazione ambientale.

Il progetto ERA è stato presentato anche al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del tavolo tecnico nazionale dedicato all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle procedure di VIA e VAS, istituito per definire indirizzi condivisi e buone pratiche tra le Regioni, del quale la Toscana svolge il ruolo capofila.

L’esito finale del Premio PA e Futuro 2026, con l’eventuale assegnazione del riconoscimento di categoria, sarà annunciato nel corso della cerimonia di premiazione in programma domani, giovedì 11 giugno, ore 17:00, presso il Forum PA 2026, ospitato al Convention Center La Nuvola di Roma.

Alla manifestazione parteciperanno i rappresentanti della Direzione Valutazioni ambientali ed Autorità di Audit della Regione Toscana.