Il Progetto TOBIA arriva all’Ospedale Sandro Pertini di Roma

Maselli: ‘Esempio concreto di integrazione socio-sanitaria’

Prosegue il percorso di inaugurazioni del Progetto TOBIA negli ospedali della Regione Lazio.

Il modello innovativo che mira a garantire equità di accesso, umanizzazione della cura e percorsi personalizzati per le persone con disabilità intellettive e relazionali è infatti arrivato all’Ospedale Sandro Pertini di Roma.

Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, ha dichiarato:

Il Progetto TOBIA è un progetto di vera integrazione sociosanitaria, che stiamo portando avanti a livello regionale. Abbiamo messo in campo un salto culturale, che è quello di saper accogliere persone fragili e con disabilità grave in un ambiente diverso da quello classico ospedaliero. Così si accogliere il paziente in condizioni di piena serenità e tranquillità. Il tutto grazie ad un’equipe multidisciplinare formata da medici, infermieri, OSS e assistenti sociali. Questo significa diffondere una cultura più di inclusione sociale. Tutti i centri TOBIA che abbiamo aperto e quei pochi che dovremo ancora aprire, sono allineati da linee guida approvate in Giunta regionale, grazie alle quali funzionano tutti alla stessa maniera. Abbiamo anche completato la nuova piattaforma regionale alla quale tutti possono accedere per trovare il centro Tobia più vicino e per poter accedere ai servizi: un sistema molto semplice anche di prenotazione per permettere al caregiver ed alle famiglie di poter far assistere la persona con disabilità. Un altro obiettivo importante che stiamo raggiungendo per abbattere le barriere, prima di tutto culturali ma anche assistenziali, per far sì che la nostra regione sia sempre più inclusiva.

