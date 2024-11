‘Il pretore è una donna’ alla Mondadori in Galleria Umberto I

Il 26 novembre a Napoli la presentazione del libro d’esordio del magistrato Enrica Maria Puoti

‘Il pretore è una donna’, Kairos Edizioni è il libro d’esordio del magistrato Enrica Maria Puoti.

Presso la Mondadori della Galleria Umberto I di Napoli, martedì 26 novembre alle ore 18:00, si confronteranno con l’autrice il magistrato napoletano Elisa Tomassi e la scrittrice Annella Prisco.

Per le letture Federica Flocco, docente e scrittrice.

Presente Luciana Mastrangelo in estemporanea di pittura.

A condurre Laura Bufano, giornalista.

Appena ventiquattrenne la Puoti si trasferisce da Roma, sua città natale, alla sede che le è stata assegnata: Gressengo, in Emilia. Lì rimarrà a capo della Pretura dal 1983 al 1993. Nessuno era contento nella sua famiglia di quel trasferimento: erano quelli tempi molto difficili dal punto di vista sociale.

Un lavoro da pioniera – alle posizioni apicali vige il predominio maschile -, difficile, gravoso, solitario… La Puoti, fin dall’inizio, cerca di farsi strada in un mondo chiuso, ma lei è molto determinata ed è capace di superare pregiudizi e contraddizioni di una società arroccata su idee antiche, anziché protesa verso prospettive nuove.

Una sfida esaltante per una dottoressa ambiziosa e di talento che, a dispetto della mentalità del tempo, non solo non vive come una deminutio gli atteggiamenti discriminatori, ma è anzi in grado di affrontare, senza cedimenti, situazioni molto complesse.