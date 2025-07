Il prestigioso Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble a Napoli

L’esibizione è in programma il 13 luglio al Teatro ‘Il Piccolo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Un’occasione straordinaria per vivere la cultura ucraina attraverso la danza: domenica 13 luglio alle ore 20:00, il celebre Yevshan Ukrainian Folk Ballet Ensemble si esibirà per la prima volta a Napoli presso il Teatro ‘Il Piccolo’, in un evento unico organizzato da CRASA APS, patrocinato dal Consolato Onorario d’Ucraina a Napoli e sostenuto della catena MixMarkt, sponsor ufficiale dell’evento.

Fondato nel 1960 a Saskatoon, Canada, Yevshan è uno dei più antichi e acclamati ensemble di danza folkloristica ucraina nel Nord America.

Guidato dal 1993 dal direttore artistico Vitaliy Sorokotyahin, l’ensemble propone un repertorio che spazia dalle danze tradizionali regionali ai mini-balletti folkloristici, eseguiti con rigore tecnico e profondo rispetto per l’identità culturale ucraina.

Il gruppo, composto da ballerini di origine ucraina e canadese, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, esibendosi in Svezia, Cuba, Stati Uniti e Ucraina, e ricevendo inviti prestigiosi, tra cui tre performance davanti alla famiglia reale britannica.

L’ingresso allo spettacolo è a donazione libera consigliata di 12€, con l’obiettivo di sostenere la promozione della cultura ucraina e il lavoro artistico dell’ensemble.

Un’occasione da non perdere per lasciarsi coinvolgere dall’energia, dai costumi e dalle musiche della tradizione ucraina, in una serata di arte, comunità e solidarietà.

Info:

347-6715539

info@crasa.team