Il Presidente Regione Toscana a Rondine Cittadella della Pace

La Regione ha contribuito alla realizzazione della ‘Arena di Janine’ inaugurata nell’ambito della ‘YouTopic Fest’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Uno spazio per la condivisione e il confronto sui temi della pace è stato inaugurato oggi nella sede di Rondine Cittadella della Pace ad Arezzo, dove si è aperto il ‘YouTopic Fest’, tre giorni di approfondimento sui temi della pace, dell’innovazione sociale, della cittadinanza attiva, dell’innovazione, dell’economia.

Al taglio del nastro della ‘Arena di Janine’ è intervenuto oggi anche il Presidente della Regione, insieme al Presidente di Rondine Franco Vaccari, ad Alberto Belli Paci figlio della senatrice a vita che da qui ha di recente inviato i suoi messaggi di pace e ad altri rappresentanti delle istituzioni.

Il Presidente della Toscana ha ricordato come la Regione abbia contribuito alla realizzazione della ‘Arena di Janine’, simbolo dell’impegno contro l’indifferenza, sottolineando l’importanza dell’occasione per confrontarsi su temi cruciali e oggi più che mai attuali, un viaggio che parte dalle relazioni rinnovate per costruire la pace.