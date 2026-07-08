Il Presidente Manfredi incontra ‘Rigenera Campania’

La rete ambientalista ha donato al Consiglio regionale della Campania un oleandro che sarà esposto nell’ingresso della sede consiliare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha incontrato, questa mattina, una delegazione della rete ‘Rigenera Campania’, che, da anni, è impegnata per la tutela del territorio e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Al centro dell’incontro la Proposta di Legge ad iniziativa popolare, della quale gli attivisti di Rigenera si sono fatti promotori.

Il testo ha alla base tre pilastri fondamentali: lo stop al consumo di suolo, la transizione energetica ed ecologica, con la promozione delle comunità energetiche, lo stop alle fonti fossili, la tutela del mare, dell’acqua pubblica e la promozione di un’agricoltura sostenibile, e la giustizia climatica e sociale, ponendo al centro dell’attenzione le aree interne, i borghi e le comunità montane e collinari, per combattere lo spopolamento e tutelare l’ambiente come bene comune.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa campana, nell’assicurare il proprio personale sostegno all’iniziativa, ha comunicato di aver già provveduto, il 24 giugno scorso, ad incardinare la Proposta di Legge in questione presso le Commissioni Sanità, Ambiente ed Agricoltura per l’acquisizione dei pareri di rispettiva competenza.

Il Presidente Massimiliano Manfredi sottolinea:

‘Rigenera Campania’ svolge un lavoro lodevole sul territorio che assume un valore ancora più importante nella fase storica che stiamo attraversando. Per questo lavorare su queste tematiche non è solo decisivo per il futuro della Campania, ma è anche un nostro dovere come Istituzione.

Al Presidente Manfredi e al Consiglio Regionale della Campania nella sua interezza è stato, simbolicamente, donato un oleandro, il primo di un milione di alberi che, per ‘Rigenera Campania’, andrebbero piantumati sul territorio regionale, per la lotta ai cambiamenti climatici, il quale sarà collocato nell’ingresso della Sede consiliare in modo che i cittadini e le cittadini che si recheranno in Consiglio lo potranno vedere come simbolo dell’amore per l’ambiente e della partecipazione democratica.