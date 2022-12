Il Presidente israeliano Herzog in Bahrein

Partecipa a un forum economico presso il Bahrain Economic Development Board

Il Presidente israeliano, Isaac Herzog, si è recato in visita in Bahrein per partecipare sabato sera 4 dicembre a un forum economico.

L’evento è stato organizzato presso il Bahrain Economic Development Board, con la partecipazione del Principe ereditario e Primo Ministro del Regno del Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa.

Durante l’evento, il Presidente ha reso noto che una delegazione di affari allargata visiterà presto il Bahrain per promuovere la cooperazione economica.

È un grande onore per noi essere qui. La vostra ospitalità significa molto per noi e per la nostra delegazione. Sono così felice di incontrare le nostre controparti. In questo incontro parleremo di come aumentare, andare avanti e migliorare notevolmente le relazioni economiche tra le nostre nazioni. Come hai detto correttamente, gli Accordi di Abramo hanno scatenato l’energia che esisteva al di sotto, ma che doveva essere realizzata tra le nazioni e noi ci sentiamo veramente in famiglia. Lo sentiamo davvero stiamo incontrando i nostri cugini, i nostri fratelli e sorelle. Porto un messaggio di buona volontà e congratulazioni dal popolo di Israele al popolo del Bahrein, sperando di creare più contatti d’affari e altre relazioni in tutti gli ambiti della vita in modo da poter mostrare all’intera regione perché la pace è così importante.

Il Presidente israeliano è stato raggiunto da una delegazione economica israeliana che sta guidando, composta da: Ron Tomer, Presidente dell’Associazione dei produttori di Israele; Nili Shalev, CEO dell’Israel Export Institute; Amiram Appelbaum, Presidente dell’Autorità israeliana per l’innovazione; Amir Shani, Vicepresidente della Federazione delle Camere di commercio israeliane; Avi Hasson, CEO di Start-Up Nation Central; Nir Deutsch, Direttore della Divisione Commercio Estero e Affari Internazionali presso l’Associazione dei Produttori di Israele; Sabine Segal, Vicedirettore per gli affari internazionali, Israel Export Institute; Yariv Becher, Vicepresidente per la diplomazia dell’innovazione presso Start-Up Nation Central; e Pniel Rosenthal, capo dello staff del Presidente dell’Autorità israeliana per l’innovazione.

Durante l’evento, è stato presentato un piano nazionale del Regno del Bahrain insieme alle priorità nazionali, oltre alla storia del Bahrein, alle prospettive economiche, alle politiche di ripresa post-COVID e ai progetti e alle sfide future.