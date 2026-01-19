Il Presidente Giani riceve l’Ambasciatore del Kosovo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente Eugenio Giani ha ricevuto questo pomeriggio in Palazzo Strozzi Sacrati l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo, la Signora Nita Shala.

Giani ha detto:

Sono sostenitore convinto dell’allargamento della UE con l’ingresso del Kosovo. È un nostro partner con il quale studieremo progetti di cooperazione e con cui possiamo impegnarci da subito in azioni concrete che riguardano il turismo e la reciproca conoscenza.