Il Presidente Giani riceve l’Ambasciatore del Kosovo

L’incontro a Palazzo Strozzi Sacrati
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Il Presidente Eugenio Giani ha ricevuto questo pomeriggio in Palazzo Strozzi Sacrati l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo, la Signora Nita Shala.
Giani ha detto:
Sono sostenitore convinto dell’allargamento della UE con l’ingresso del Kosovo. È un nostro partner con il quale studieremo progetti di cooperazione e con cui possiamo impegnarci da subito in azioni concrete che riguardano il turismo e la reciproca conoscenza.
La visita si è conclusa con lo scambio di omaggi e l’invito da parte del Presidente Giani, attraverso l’Ambasciatore, al Primo Ministro del Kosovo Albin Kurti a visitare presto la Toscana.