Il Presidente Fico ha nominato nuova Giunta regionale della Campania

Roberto Fico

I 10 Assessori e le rispettive deleghe

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 Assessori.
Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:

  • Mario Casillo, Vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare
  • Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio
  • Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola
  • Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità
  • Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico
  • Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale
  • Angelica Saggese: Lavoro, Formazione
  • Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale
  • Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali
  • Maria Carmela Serluca: Agricoltura

Il Presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

Così il Presidente Fico:

Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta.

Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone.

Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano.

È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità.

Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale.

Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo.

