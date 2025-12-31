Il Presidente Fico ha nominato nuova Giunta regionale della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 Assessori.

Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:

Il Presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

Così il Presidente Fico:

Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta.

Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone.

Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano.

È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità.

Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale.

Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo.