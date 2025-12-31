Il Presidente Fico ha nominato nuova Giunta regionale della Campania

I 10 Assessori e le rispettive deleghe
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 Assessori.
Di seguito i nomi e le rispettive deleghe:
- Mario Casillo, Vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare
- Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio
- Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola
- Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità
- Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico
- Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale
- Angelica Saggese: Lavoro, Formazione
- Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale
- Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali
- Maria Carmela Serluca: Agricoltura
Il Presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.
Così il Presidente Fico:
Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta.
Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone.
Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano.
È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità.
Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale.
Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo.