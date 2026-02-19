Il Premio Rosa Camuna 2026 alla sanità lombarda

Consegnato a ‘Casa Lombardia’ un riconoscimento al team dei professionisti intervenuti a seguito della tragedia di Crans Montana

Di fronte a una tragedia e in una situazione drammatica, i medici del sistema sanitario lombardo hanno dimostrato competenza, sangue freddo e coraggio. Il loro intervento tempestivo ha contribuito in modo determinante a salvare vite e ad alleviare terribili sofferenze ai pazienti più gravi. La loro azione è stata esempio concreto di solidarietà, spirito di squadra e umanità. Questo riconoscimento vuole essere non solo un premio, ma un segno concreto di riconoscenza della nostra comunità. Nei momenti più difficili emerge la forza di chi sceglie di esserci, di rischiare e di prendersi cura degli altri. I professionisti premiati oggi rappresentano l’esercito del bene che dimostra, in ogni emergenza, di essere un gruppo coeso e unito.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo oggi pomeriggio alla consegna del Premio Rosa Camuna 2026 al team dei professionisti intervenuti per soccorrere e assistere i feriti nella tragedia di Crans Montana che si è svolta a ‘Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026’, lo spazio in piazza Città di Lombardia che ospita eventi e incontri dedicati a Milano Cortina 2026.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Guido Bertolaso hanno consegnato tre Premi Rosa Camuna 2026: al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per il Centro ustioni, al Policlinico di Milano per il reparto di Rianimazione e ad AREU, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, per l’attività di evacuazione medica di pazienti critici.

Il Consigliere regionale Piefrancesco Majorino, PD, intervenuto alla cerimonia, ha sottolineato:

Oggi abbiamo premiato la Lombardia migliore, quella che si è assunta una grandissima responsabilità mettendo in campo un’azione importante di aiuto e sostegno in ambito sanitario in una condizione di emergenza. Ma si è trattato, in termini più generali, di un intervento sociale di presa in carico di pazienti coinvolti in una tragedia terribile.

Presenti anche i Consiglieri regionali Giulio Gallera, Forza Italia, Alberto Mazzoleni, Fratelli d’Italia, Martina Sassoli, Lombardia Migliore, e Giacomo Zamperini, Fratelli d’Italia.

Attilio Fontana ha spiegato:

Questo premio, che consegniamo nei giorni in cui i nostri atleti stanno conquistando delle straordinarie medaglie olimpiche, è una medaglia d’oro fondata sulla professionalità, sulla capacità, sulla serietà e sulla umanità messe in campo dal nostro personale in un momento così drammatico.

Guido Bertolaso ha ricordato come alle 10 del mattino del 1° gennaio, meno di nove ore dopo l’incidente nella discoteca Le Constellation, il sistema lombardo di emergenza urgenza era già operativo e dopo 24 ore gli elicotteri di AREU avevano trasportato a Milano i primi tre feriti.

L’Assessore Bertolaso ha sottolineato: