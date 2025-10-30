Il Premio Pascoli di poesia compie 21 anni

Scadenza partecipazione: 30 aprile 2026

Secondo Giovanni Pascoli, la poesia è

come un palpito dell’anima dinanzi al mistero delle cose.

Un palpito che l’Associazione Sammauroindustria tiene vivo da oltre due decenni con il bando di poesia dedicato alla memoria del

più grande poeta italiano dopo l’età di Leopardi e Manzoni.

Gianfranco Contini

Un percorso che si rinnova con la pubblicazione del bando della XXI edizione del Premio Pascoli, nelle passate edizioni assegnato a nomi di primo piano del panorama culturale internazionale come Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Pupi Avati, Nelo Risi, Franco Loi, Mariangela Gualtieri, Maurizio Cucchi.

Due le sezioni del Premio, in Lingua e Dialetto, entrambe del valore di 1.000 euro. Quella in Lingua, promossa da Romagna Banca è aperta alle opere edite non prima del 1° maggio 2024; quella in dialetto, con testo italiano a fronte, è aperta alle opere pubblicate non prima del 1° maggio 2024. La partecipazione è gratuita.

La giuria che vaglierà i lavori è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: Daniela Baroncini, Università di Bologna e Presidente dell’Accademia Pascoliana, presidente della giuria del premio, Franco Brevini, Università di Bergamo e Milano, Gualtiero De Santi, Università di Urbino, Gianfranco Miro Gori, saggista, poeta, Piero Meldini, scrittore.

Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile 2026. La premiazione avverrà nel corso di una serata pubblica in programma a San Mauro Pascoli alla presenza – obbligatoria – dei vincitori.

Il concorso, giunto alla ventunesima edizione, è organizzato da Sammauroindustria, associazione pubblico-privato che raccoglie importanti aziende di San Mauro Pascoli, paese natale di Giovanni Pascoli: CBR Tacstile, Pollini, RR Holding, Sergio Rossi, la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli.

Il concorso è realizzato in collaborazione con Romagna Banca.

Nell’ultima edizione il Premio Pascoli alla carriera è stato assegnato a Pupi Avati, mentre nella sezione in lingua è stato vinto da Tiziano Broggiato con il libro ‘Sorvoli’, quella dialettale da Nevio Spadoni ‘Parôl d’sêl e d’mél. Parole di sale e di miele’.

Info Premio Pascoli:

Associazione Sammauroindustria

tel. 376-1221531

mail: premiopascoli@sammauroindustria.com

Il bando sul sito www.sammauroindustria.com

Vincitori passate edizioni del Premio Pascoli

Premio alla Carriera:

Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Pupi Avati.

Sezione in Lingua:

Nelo Risi, 2001, Paolo Ruffilli, 2002, Franco Buffoni, 2003, Ennio Cavalli, 2004, Cesare Viviani, 2005, Pier Luigi Bacchini, 2006, Gianni d’Elia, 2007, Umberto Piersanti, 2008, Jolanda Insana, 2009, Luca Cesari, 2010, Milo De Angelis, 2011, Antonella Anedda, 2012, Enrico Testa, 2013, Sauro Albisani, 2014, Luigi Fontanella, 2015, Mariangela Gualtieri 2016, Giancarlo Pontiggia, 2018, Maurizio Cucchi,2020, Roberto Deidier, 2022, Tiziano Broggiato, 2024.

Sezione Dialettale:

Franco Loi, 2001, Leo Maltoni, 2002, Tolmino Baldassari, 2003, Assunta Finiguerra, 2004, Piero Marelli, 2005, Gianni Fucci e Giovanni Nadiani, 2006, ex aequo, Ettore Baraldi, 2007, Achille Serrao, 2008, Fabio Franzin, 2009, Giuseppe Rosato, 2010, Alfredo Panetta 2011, Claudio Grisancich, 2012, Remigio Bertolino, 2013, Pier Franco Uliana e Giacomo Vit ex aequo, 2015, Angela Bonanno e premio speciale della giuria alla carriera a Gianni Fucci, 2018, Emilio Rentocchini, 2020, Francesco Gabellini, 2022, Nevio Spadoni, 2024.

Sezione Opera prima:

Francesco Romanetti, 2014, Stefano Casacca, 2016.