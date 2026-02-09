Il Premio Internazionale Voucher celebra Pietruccio Montalbetti

Va a Pietruccio Montalbetti il riconoscimento per la Musica, un’artista senza tempo, capace di unire talento, cultura e umanità attraverso note, parole e orizzonti lontani

Nella capitale economica, della moda e del design italiano, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 19:30, presso Palazzo Biandrà, sede dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum nel cuore di Milano, si terrà la VI edizione del Premio Internazionale Voucher – Turismo, Cinema, Moda, Musica e Comunicazione, ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella.

Tra i momenti più attesi della serata, spicca l’assegnazione del Premio Internazionale Voucher per la Musica a Pietruccio Montalbetti, fondatore e storico chitarrista dei Dik Dik, figura simbolo della musica italiana e artista capace di unire talento, umanità e visione culturale.

Ci sono artisti che attraversano il tempo, e uomini che sanno attraversare il mondo. Pietruccio Montalbetti è entrambe le cose.

Con i Dik Dik, gruppo fondato nel 1965 e mai uscito dal cuore degli italiani, ha scritto pagine indelebili della nostra storia musicale con brani diventati patrimonio collettivo come ‘Sognando la California’, ‘Senza luce’ e ‘Il primo giorno di primavera’.

Ha calcato il palco del Festival di Sanremo, collaborato con Lucio Battisti, Mogol e alcuni tra i più grandi protagonisti della cultura italiana, contribuendo a definire un’epoca.

Ma il suo talento non si è mai fermato alla musica. Viaggiatore instancabile, ha trasformato il turismo in scoperta autentica, vissuta come esplorazione consapevole e spesso solitaria, attraversando Paesi e continenti – dall’America Latina all’Asia, dall’Africa al Sahara – non per fuggire, ma per conoscere, ascoltare, comprendere.

Un percorso umano e culturale che si riflette anche nella sua attività di autore, capace di intrecciare nei suoi libri memoria, avventura e profonda attenzione all’altro.

Il Premio Internazionale Voucher viene conferito a Pietruccio Montalbetti per aver dimostrato una straordinaria professionalità e per il rilievo profondo attribuito, nel corso della sua carriera, alla dimensione sociale, culturale e umana, espressa attraverso la musica e il racconto.

Un percorso che ha saputo creare un connubio vitale tra il valore del lavoro e il valore della relazione umana, rendendolo un artista amatissimo dal pubblico non solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che continua a essere: un uomo curioso, autentico, libero, esempio di passione senza confini.

Il Premio è realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, riconosciuto a livello internazionale per la sua maestria e per le sue creazioni uniche, autentici gioielli artistici che celebrano la qualità e l’eccellenza italiana nel mondo.

L’evento si inserisce nel contesto della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, punto di riferimento globale per la promozione del settore turistico e dell’indotto culturale, e si svolge in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, momento storico capace di unire sport, cultura, innovazione e sviluppo economico, proiettando l’Italia sotto i riflettori internazionali.

Il tema della serata è incentrato su Sport, Benessere e qualità dello stare bene, con una particolare attenzione alle eccellenze enogastronomiche italiane, interpreti di tradizione, innovazione e sostenibilità, capaci di raccontare il Paese attraverso gusto, creatività e autenticità.

La VI edizione del Premio rappresenta un’occasione di riflessione sul ruolo strategico del turismo come motore di economia sostenibile, promotore delle identità locali e catalizzatore di esperienze autentiche.

Il Premio gode del patrocinio del Ministero del Turismo e di Regione Lombardia, confermando il suo valore istituzionale e la capacità di attrarre attenzione internazionale sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e della competitività del sistema turistico italiano.

Accanto a Pietruccio Montalbetti, tra i premiati figurano Rai Sport per la Comunicazione, ITA Airways per il Turismo, AIC – Associazione Italiana Coltivatori per la valorizzazione dei territori, Germano Lanzoni per il Cinema e Gianni Caputo by Donna Fur per la Moda, a testimonianza di un’eccellenza italiana capace di dialogare tra linguaggi, settori e visioni.

Numerosi ospiti istituzionali, imprenditori, artisti e personalità del mondo della comunicazione prenderanno parte alla serata, tra cui il Sindaco di Assago, Graziano Musella – città che ospiterà le gare di figure skating e short track delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – e Biagio Maimone, Coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso.

L’evento sarà inoltre occasione per valorizzare il turismo religioso, con la partecipazione del tour operator Ventisetteviaggi, che presenterà il Tour dei Miracoli Eucaristici, itinerario di grande valore culturale e spirituale capace di coniugare fede, memoria, arte e territori.

La serata si concluderà con l’Aperiviaggi Fuori Fiera, a cura dello chef Giò, ideatore dei Gioccolatini, con degustazioni di prodotti d’eccellenza dell’AIC – Associazione Italiana Coltivatori, accompagnati dai vini della storica Cantina Panizzari di San Colombano al Lambro, fondata nel 1898 e simbolo della tradizione enologica italiana con un approccio ecosostenibile.

Un evento che celebra l’Italia delle eccellenze e che, con la premiazione di Pietruccio Montalbetti, rende omaggio a un’artista che ha saputo trasformare la musica, il viaggio e la relazione umana in una storia di valore universale.