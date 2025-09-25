Il preconcetto uccide la giustizia

Il preconcetto è un’opinione che, non essendo sostenuta da prove certe, può costituire un serio ostacolo alla formulazione di un giudizio appropriato e si concretizza in una presa di posizione ideologica, eccessivamente affrettata e spesso priva di qualsiasi fondamento oggettivo.

Non poteva non sapere.

Ha i soldi può pagare.

Non può che essere lui.

Queste frasi fanno rabbrividire, specialmente quando sono dette o scritte dai giudici.

Il caso Garlasco è l’emblema del preconcetto: un giovane condannato per omicidio senza prove. Nel processo tributario il preconcetto domina non solo nell’applicazione delle norme processuali, ma specialmente nell’applicazione delle norme sostanziali.

Il diritto tributario è pieno di presunzioni che si sostanziano in unico editto: sei un evasore e devi dimostrare di non esserlo.

La giustizia tributaria, invece, ha impressa un’unica idea, siamo tutti evasori, le tasse vanno pagate e qualsiasi eccezione va respinta, specialmente se formale.

Gli antichi Romani dicevano onus probandi incubit actori, l’onere della prova incombe su chi accusa e non su chi si difende.

Come si fa a provare di non aver fatto qualcosa?

La prova diabolica, l’onere di provare di non aver fatto alcuna evasione, ha governato il processo tributario negli ultimi 20 anni.

L’imparzialità del giudizio viene compromessa quando il giudice ha dei pregiudizi e delle priorità di tutela nei confronti dello Stato; ho letto troppe volte che, per motivi di gettito, si dà ragione allo Stato.

Senza azione di responsabilità nei confronti dei magistrati faziosi e non attenti a essere imparziali e senza pregiudizi, specialmente ideologici, costoro continueranno a fare quello che vogliono.

Tra l’altro, i professionisti pagano e sono costretti a pagarsi un’assicurazione, lo stesso fanno i cittadini; i magistrati per quale oscuro motivo non dovrebbero pagare?

La responsabilità civile dei magistrati nell’ambito dell’esercizio delle funzioni giudiziarie è disciplinata dalla legge Vassali n. 117 del 13 aprile 1988, che ha risposto solo in parte agli obiettivi originari fissati con il referendum che ha abrogato la vecchia normativa D.P.R. n. 497/1987, realizzando, di fatto, una responsabilità più virtuale che reale, alimentata anche dalle sollecitazioni della Corte di Giustizia Europea, che ha rilevato requisiti poco rigorosi nei confronti della violazione manifesta del diritto vigente; causa C-224/01 Kobler; causa C-173/03 Traghetti del Mediterraneo SpA conclusa con sentenza del 13.6.2006.

Ciò ha comportato anche l’avvio da parte della CGUE di una procedura di infrazione, conclusa con una sentenza di condanna per l’Italia – Commissione c. Italia 24.11.2011 – a una nuova riforma operata dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2015, in vigore dal 19 marzo 2015.

In Parlamento si sta concludendo l’iter della riforma della giustizia, che prevede una separazione netta tra giudici e pubblici ministeri.

Attualmente, tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e, nei primi dieci anni di carriera, possono cambiare funzione una volta, passando dal ruolo giudicante a quello requirente o viceversa. Con la riforma, ogni magistrato dovrà scegliere sin dall’inizio se diventare giudice o pubblico ministero, senza possibilità di passaggi successivi.

L’elemento più importante, però, è la creazione di due Consigli superiori della magistratura distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, i cui membri – attenzione – sono scelti tramite sorteggio, per evitare lo strapotere delle correnti interne all’Associazione nazionale magistrati.

La riforma, infine, introduce l’Alta Corte disciplinare, un nuovo organismo composto da 15 membri, che avrà il compito di decidere sulle sanzioni ai magistrati, oggi di competenza del Consiglio superiore della magistratura.