‘Il Piccolo Principe… in arte Totò’ al Teatro Cometa Off

In scena a Roma dal 19 al 23 marzo

Approda al Teatro Cometa Off di Roma, dal 19 al 23 marzo, ‘Il Piccolo Principe… in arte Totò’, spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso che narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi Attori e Maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio de Curtis, in arte Totò.

Immersi in un’atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicende e vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio ‘Principe della Risata’.

In scena Antonio Grosso, nei panni del grande artista, accompagnato da Antonello Pascale, che interpreta i diversi personaggi che Totò incontra sul suo cammino: dagli amici, ai parenti, dal popolo che anima le strade del famoso quartiere La Sanità, dove lui stesso è cresciuto, agli amori e le delusioni, passando, poi, per gli artisti che ha conosciuto, gli impresari teatrali ed i commilitoni con cui è partito soldato per servire la patria.

Con ‘Il Piccolo Principe… in arte Totò’, si vuole omaggiare la grandezza del Maestro, in tutte le sue forme, artistiche emozionali e psicologiche, dimostrando che dietro una delle più grandi Maschere del Cinema moderno si nascondeva un animo sensibile che, con tenacia, talento, passione ed umiltà, è diventato un’icona della Comicità Archetipa, riconosciuta dai più grandi maestri del Novecento Italiano.

Tutti i personaggi prendono vita dalle voci dei due interpreti in scena, unici esecutori di tutte le vicende narrate, secondo i canoni della teatralità italiana. Un lavoro originale, perché, per la prima volta, si porta in scena un periodo della vita di Totò, non conosciuta al grande pubblico.

Orario spettacoli:

da martedì 19 a sabato 23 marzo 2024 alle ore 21:00

domenica 24 marzo 2024 ore 18:00

Biglietto:

Intero: € 16,00

Ridotto: € 12,50

tessera associativa di € 2,50

Teatro Cometa Off

Via Luca Della Robbia, 47

Roma

Telefono: 06-57284637

Sito web: www.cometaoff.it