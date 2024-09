Lo spettacolo nell’ambito della rassegna ‘Estate a Napoli’ slitta al 12 settembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A causa delle previsioni meteo avverse l’evento di Luca Violini in ‘Il piccolo principe’, in programma per stasera, 5 settembre, ore 21:30, nel cortile di Castel Nuovo, nell’ambito della rassegna ‘Estate a Napoli’, è stato posticipato a giovedì 12 settembre.