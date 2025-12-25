‘Il Piccolo Principe’ all’Ecoteatro

Un’opera visionaria che attinge alla potenza evocativa della danza

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda all’Ecoteatro di Milano in occasione delle feste di Natale, il 27 e 28 dicembre, la nuova produzione della Compagnia di Danza MIXIT: ‘Il Piccolo Principe’, liberamente ispirata al celebre romanzo ‘Il Piccolo Principe’ di Antoine de SaintExupéry, uno dei libri più letti e amati al mondo, pubblicato nel 1943.

La regia è curata da Denise Zucca.

‘Il Piccolo Principe’ racconta la storia di un pilota d’aerei che precipita nel deserto e incontra un bambino misterioso, il Piccolo Principe, proveniente da un minuscolo pianeta lontano.

Durante il racconto, il Piccolo Principe condivide con il pilota le sue esperienze di viaggio attraverso vari pianeti, abitati da personaggi strani e solitari che rappresentano diversi aspetti della natura umana.

Attraverso dialoghi semplici ma profondi, il libro esplora temi come l’amicizia, l’amore e l’importanza di guardare oltre le apparenze, invitando il lettore a riflettere sulla bellezza dei legami invisibili e sul valore delle cose essenziali, riscoprendo il mondo con occhi curiosi e pieni di meraviglia.

Con la regia di Denise Zucca, viene portato in scena uno spettacolo emozionante, pensato per condurre grandi e piccoli in un viaggio poetico e senza tempo, capace di catturare l’essenza invisibile del racconto, quella che gli adulti troppo spesso dimenticano.

Rivolto a spettatori di ogni fascia di età, dai più giovani ai più adulti, ‘Il Piccolo Principe’ è un’esperienza coinvolgente e commovente che abbraccia tutte le generazioni. Non una semplice trasposizione teatrale, ma un’opera visionaria che attinge alla potenza evocativa della danza.

Un allestimento dove i bambini possono lasciarsi incantare dalla bellezza delle immagini e gli adulti possono cogliere le sfumature filosofiche della storia.

La compagnia giovanile Mixit, diretta da Denise Zucca, è pensata come un ‘trampolino di lancio’ che ha come obiettivi la visibilità e la preparazione di giovani artisti in fase di crescita ma soprattutto l’arricchimento individuale come utile bagaglio culturale, in un contesto dove la danza e lo spettacolo si identifichino come strumento di comunicazione.

Ecoteatro

Via Fezzan, 11

20146 Milano

www.ecoteatro.it

Orari:

sabato 27 dicembre ore 20:45

domenica 28 dicembre ore 16:00

Biglietti online su Vivatiket

https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-piccolo-principe/290428