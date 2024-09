‘Il Piccolo Principe’ al Maschio Angioino

Luca Violini in scena a Napoli il 12 settembre

Giovedì 12 settembre, alle 21:30, presso il suggestivo Cortile del Maschio Angioino, si svolgerà lo spettacolo di RadioTeatro ‘Il Piccolo Principe’, liberamente tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry e portato in scena dall’attore e doppiatore Luca Violini per la rassegna ‘Estate a Napoli’, promossa dal Comune di Napoli.

‘Il Piccolo Principe’ è l’opera più famosa di Antoine de Saint-Exupéry e, tradotto in centinaia di lingue, resta ancora il libro più letto al mondo.

Il racconto, con grande semplicità e altrettanta poesia, si rivolge ad un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

Attraverso allegorie che arrivano dritte all’anima, l’opera affronta tematiche come l’Amore, l’Amicizia, il Senso della Vita.

Il protagonista è un bambino che, pagina dopo pagina, mette in luce i difetti della vita adulta e i comportamenti e le credenze che ci allontanano da un’esistenza felice.

Nel portare in scena il racconto, Luca Violini evidenzia gli insegnamenti che più lo hanno più colpito: l’invito a riscoprire la creatività e l’immaginazione che caratterizza i bambini, ad apprezzare i piccoli piaceri della vita, ad appropriarci del nostro tempo per vivere in serenità, a cedere alla curiosità di scoprire cose nuove e a lasciare che sia il cuore a guidare le nostre scelte.

Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi

è un assioma che l’artista ha fatto suo proprio nel RadioTeatro, cioè quella espressione artistica che ha tanto ricercato. Una forma di Teatro essenziale, che porta sulla scena, dal vivo, la magia immortale della Radio.

Luca Violini è una delle più importanti e note voci nel panorama documentaristico, pubblicitario, televisivo e radiofonico nazionale.

È la voce ufficiale, speaker, sponsor de La7, e dei canali Disney +, Dmax, National Geographic, National Geographic Wild, Netflix, Real Time ed altri, per la realizzazione di documentari, over sound e reality.

Ha prestato la sua voce a numerosi attori tra cui Alec Baldwin, Chazz Palminteri, Mickey Rourke, Matt Dillon, Steve Buscemi, Steven Seagal, nonché a molti personaggi protagonisti nelle serie dei cartoni animati come Bob’s Burghers, Fangbone, Garfield, Hercules, Mike il Carlino, Ranma 1/2, The Mask, Il Trenino Thomas, Sam il Pompiere.

Fra i tanti reality di grande successo doppiati, citiamo Chip Gaines in ‘Casa su Misura’, Lance Reddick in ‘Segreti e Misteri’, Kevin McClaud in ‘Grandi Progetti’, Terrence Ferguson in ‘Critter Fixers’, Erìc in ‘Vintage Garage’.

Attualmente presta la voce al personaggio di Carlos Orengo – interpretato dall’attore Ramón Ibarra, – nella soap opera ‘La promessa’ in onda su canale 5.

Ingresso:

15 euro intero

10 euro ridotto

Per info e prenotazioni: 320-5623974

oppure per acquisto online https://www.ciaotickets.com/biglietti/luca-violini-il-piccolo-principe