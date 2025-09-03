‘Il pianoforte romantico di Francesco Libetta’ a Grazzano Visconti (PC)

Il concerto è in programma il 6 settembre nel cortile del Castello e, in caso di pioggia, nel Teatro comunale

Il Castello di Grazzano Visconti (PC) si trasforma in un teatro all’aperto per ospitare il concerto del Maestro Francesco Libetta, uno dei più grandi pianisti contemporanei.

Sabato 6 settembre alle ore 19:00, il cortile del Castello sarà immerso nella magia della musica classica, con un programma che spazierà da Chopin a Schumann, da Mahler a Fabio Vacchi, con un brano inedito eseguito in prima mondiale.

Inoltre, verrà proposta la trascrizione realizzata da Camillo Togni dello ‘Adagietto’ di Mahler, brano utilizzato dal regista Luchino Visconti, che trascorse l’infanzia nel Castello di Grazzano, per il suo film ‘Morte a Venezia’.

Il concerto sarà un’esperienza unica e indimenticabile, con la musica che si fonderà con la bellezza del castello. Il pubblico potrà godere di un’atmosfera suggestiva e romantica, immerso nella storia e nella cultura di questo luogo incantato.

Un appuntamento straordinario che lascerà senza fiato gli appassionati.

Data: sabato 6 settembre

Ora: 19:00

Luogo: Cortile del Castello di Grazzano Visconti (PC)

In caso di previsioni meteo avverse, il concerto si terrà nel Teatro di Grazzano.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del castello o online su https://grazzanovisconti.com/le-visite/.

Biglietto unico: € 25

Questo il programma dei brani che verranno eseguiti:

F. F. Chopin (1810 – 1849):

Études op.25 n.1 e n.2

Études op. 10 n.3 e n.5

R. Schumann (1810 – 1856):

Études symphoniques op.13

G.Mahler (1810 – 1856):

Adagietto dalla V Sinfonia – Trascrizione di C. Togni (1922 – 1993)

Godowsky (1870 – 1938):

Studi sugli studi di Chopin

Op. 25 n.1 (III)

Op. 10 n.5 e Op. 25 n.9 (Badinage)

Op. 10 n.12

Vacchi (1949)

Bagatella V

F. F. Chopin (1810 – 1849)

Ballade Op. 47

Valse Op. 42

Scherzo Op. 31