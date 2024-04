Il Pecorino Toscano DOP sposa la Cipolla Bianca di Margherita IGP

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Binomio a tavola tra una IGP e una DOP.

È stata presentata la collaborazione tra due eccellenze, una toscana, il Pecorino Toscano DOP e l’altra pugliese, la Cipolla Bianca di Margherita IGP, alla presenza della Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, di Carlo Santarelli, Presidente del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, e Giuseppe Castiglione, Presidente del Consorzio di Tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP.

I due Consorzi, nell’occasione, si sono confrontati, unendo materie prime, risorse umane, metodi di preparazione, con l’obiettivo di tutelare e diffondere la conoscenza di prodotti, storia e ragioni che li rendono eccellenze certificate.

La Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi ha detto:

Iniziative come questa servono a rafforzare il legame fra le imprese e creare una percezione del Made in Italy sempre più forte all’estero.

Carlo Santarelli, Presidente del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, ha detto:

Giuseppe Castiglione, Presidente del Consorzio di Tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP, ha dichiarato:

La nostra cipolla bianca ha due ingredienti in comune con il Pecorino Toscano DOP: storie secolari e il legame stretto con il proprio territorio.

Il Pecorino ha una storia antica, che va dagli Etruschi fino ai giorni nostri, come anche la nostra cipolla che ha alle spalle due secoli e ogni anno lunghi tempi di lavorazione.

Per ottenere le nostre specialità è importante avere cura delle varie fasi di produzione, senza fretta. Il ciclo di vita della Cipolla Bianca di Margherita si compie in due anni, dal momento in cui si piantano i semi fino alla raccolta.

Coltivazione che non avviene nel terreno, come di consueto accade, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, in una zona di elevato interesse ambientale, tutelata da una convenzione internazionale, Ramsar 1979, nei territori compresi tra Margherita di Savoia (BAT), Zapponeta (FG) e Manfredonia (FG). Due anni in cui la cipolla diventa più tenera, succulenta, croccante e, soprattutto, più dolce.