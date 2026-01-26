Il PE commemora Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto

Previsto l’intervento di Tatiana Bucci, sopravvissuta all’Olocausto

Martedì 27 gennaio, la sopravvissuta all’Olocausto Tatiana Bucci interverrà davanti agli eurodeputati durante una sessione plenaria dedicata alla Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto.

A ottantuno anni dalla liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, il Parlamento europeo commemorerà la Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto.

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprirà la cerimonia a mezzogiorno con un video di commemorazione, seguito da un suo discorso e poi da un intermezzo musicale.

La sopravvissuta all’Olocausto Tatiana Bucci prenderà quindi la parola davanti ai deputati. La commemorazione si concluderà con un minuto di silenzio in onore delle vittime dell’Olocausto e un secondo intermezzo musicale.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta via streaming sul sito del Parlamento e su EbS+.

Tatiana Bucci

Tatiana Bucci è nata nel 1937 a Fiume, una città del nord Italia oggi parte della Croazia. Nel 1944 i nazisti arrestarono Tatiana e la sua famiglia e li imprigionarono alla Risiera di San Sabba, un campo di concentramento di transito nel nord Italia.

Tatiana aveva solo sei anni quando lei, la sorella Andra di quattro anni, la madre, la zia, la nonna e un cugino furono deportati ad Auschwitz il 4 aprile 1944. Le due sorelle trascorsero dieci mesi ad Auschwitz.

La loro madre, Mira, fu trasferita da Auschwitz in Germania per il lavoro forzato in una fabbrica di munizioni. Il padre, Giovanni, fu prigioniero di guerra in Sudafrica durante il conflitto. Tatiana e Andra Bucci sono ad oggi tra i più giovani bambini sopravvissuti ad Auschwitz che conservano ricordi della loro esperienza.

Dopo la liberazione, le sorelle furono inviate in un orfanotrofio, Lingfield House, nel sud dell’Inghilterra, e nel dicembre 1946 le bambine si ricongiunsero ai genitori in Italia. Tornarono ad Auschwitz per la prima volta nel 1996. Tatiana vive oggi in Belgio con la sua famiglia.