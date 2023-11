Il PE approva l’accordo di libero scambio UE – Nuova Zelanda

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Grazie all’accordo di libero scambio, ALS, verranno eliminati il 100% dei dazi neozelandesi sulle esportazioni UE e il 98,5% dei dazi dell’UE sulle importazioni, dopo sette anni.

L’accordo, approvato mercoledì 22 novembre con 524 voti favorevoli, 85 contrari e 21 astensioni, salvaguarda tutte le indicazioni geografiche, IG, dell’UE per i vini e le bevande spiritose insieme a un elenco di 163 rinomate IG dell’UE.

I contingenti tariffari previsti dall’accordo, ad esempio sulla carne bovina e su diversi prodotti lattiero – caseari, proteggeranno i prodotti agricoli sensibili dell’UE.

Descritto dai deputati come un accordo ‘gold standard‘, questo accordo di libero scambio è il primo dell’UE a includere impegni esecutivi che rispettano quanto stabilito dall’accordo di Parigi e delle norme fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, OIL.

La relazione di accompagnamento, che illustra la posizione del Parlamento, è stata approvata con 457 voti favorevoli, 104 contrari e 74 astensioni.

Gli scambi bilaterali di merci tra l’UE e la Nuova Zelanda hanno raggiunto i 9,1 miliardi di EUR nel 2022, e l’UE risulta essere il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda.

Gli scambi commerciali tra la Nuova Zelanda e l’UE dovrebbero aumentare del 30%, secondo i dati forniti dalla Commissione europea. Secondo le stesse proiezioni, i flussi di investimenti dell’UE in Nuova Zelanda potrebbero aumentare di oltre l’80%.

Leggi gli elementi principali dell’accordo commerciale qui.

Il relatore Daniel Caspary (PPE, DE) ha dichiarato:

Oggi è un buon giorno per l’UE e per il commercio mondiale, basato su regole precise.

Bernd Lange (S&D, DE), Presidente della commissione per il commercio internazionale (INTA), nella discussione di martedì, ha dichiarato:

Oggi sono orgoglioso, in qualità di Presidente della commissione per il commercio internazionale. Perché in questo mondo globale in via di frammentazione, siamo riusciti a concordare l’accordo commerciale più progressista e sostenibile mai concluso dall’Unione europea. Si tratta di un grande successo.